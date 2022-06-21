飯店暑假早鳥住房開跑！買一送一、週六限定優惠超有感

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漢來飯店副總經理陳素娟表示，最近客人詢門電話比以往增加2成多，感受到國旅需求市場已經開始發酵，漢來飯店推出暑假早鳥住房方案是歷年來暑期最大優惠。為了讓民眾暑假玩得盡興，專案禮遇非常豐富，包括特別安排漢來甫裝修完成的全新精緻客房，大家可以體驗智能語音管家~小美犀的魅力；另外專案包含四客價值2,200元的海港自助式早餐，以及加贈1000元美食餐飲券可直接使用飯店全館13家中、西、日式餐廳。
高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，週日至周四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要6,800元，其他時段入住不含兒童早餐，若週五入住7,200，周六及國定假日入住7,800元，優惠住宿專案適用日期即日起至8月31日止，訂房專線：07-559-9168。
義大天悅飯店則規劃週六限定版住房專案，讓爸媽們不用再請假，還能以26折優惠價格帶小孩度過快樂的暑假。「假日義同遊」住房專案自即日起至8月31日止逢「週六」入住雅緻雙人房含自助式早餐二客4,200元，提早訂房則再享早鳥優惠；於6月30日前預訂且入住，即免費升等全新打造、每房要價一萬多元的星悅尊榮家庭房，並且加贈兒童早餐二客。7月14日前訂房於8月31日前入住則可升等溫馨家庭房，再贈兒童早餐二客，除了飯店內的「童趣樂花園」及「歡樂小天地」室內外遊戲區可讓孩童們盡情玩耍外，若於7月16日或7月23日兩天入住，還能免費參加義大世界123市集舉辦的啤酒夏日慶典活動，欣賞卓義峰、吳汶芳歌手及樂團的演出，品嘗多樣輕食美味。