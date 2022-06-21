COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

斯里蘭卡經濟崩盤急需外匯　下修女性出國工作年齡門檻

▲斯里蘭卡面臨急需外匯的經濟困境，日前政府宣布下修女性出國工作年齡門檻至21歲，盼能填補外匯存底無底洞。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡面臨急需外匯的經濟困境，日前政府宣布下修女性出國工作年齡門檻至21歲，盼能填補外匯存底無底洞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-21 18:11:42

斯里蘭卡面臨自獨立以來的最嚴重的經濟危機，外匯存底破洞的情下導致能源、糧食和醫療用品嚴重短缺。為了挽救崩潰局勢。斯里蘭卡政府今（21）宣布女性可出國工作的年齡門檻下修至21歲，盼能藉此拉高外匯存底，與此同時國際貨幣組織（IMF）也終於派出九人小組，抵達斯里蘭卡展開紓困談判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜中國一帶一路計畫、俄烏戰爭與新冠疫情所賜，斯里蘭卡外匯嚴重吃緊，政府大量限制進口物資，包含糧食、油料、藥品等民生物資嚴重受限，曾5度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）再度被任命為總理，且受命兼任財政部長，本周將和IMF展開紓困談判，但考慮靠最終救助方案仍需耗時數個月，國內必須優先以提高外匯存底為重。

▲雖然已經換了總理，但嚴重經濟危機之下，斯里蘭卡人民的怒火依舊難消，街頭抗議持續。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然已經換了總理，但嚴重經濟危機之下，斯里蘭卡人民的怒火依舊難消，街頭抗議持續。（圖／美聯社／達志影像）
斯里蘭卡外匯存底主要來源為海外工作人口，該國總人口有七成（約1600萬人）皆在中東國家工作，赴外匯兌收入每年幾乎貢獻了70億美元（約新台幣2080億元），然而在疫情爆發與俄烏戰爭雙重威脅下，海外人口收入在去年降至54億美元（約新台幣1605億元），再加上一帶一路債務陷阱下，去年便估計外匯存底將會跌至35億美元（約新台幣1040億元）以下。

斯里蘭卡政府發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardana）指出，鑑於需要增加外國就業機會，內閣批准女性前往所有國家工作的最低年齡降至21歲，地點包括所有國家。

這是斯里蘭卡政府睽違9年再度調整女性海外工作年限，2005年時一名斯里蘭卡女性赴沙烏地阿拉伯擔任保母工作，其照顧的嬰兒因嗆奶窒息卻被雇主控告是遭她掐死，這名當時年僅17歲的斯里蘭卡女性在人權組織奔走上訴、斯里蘭卡政府呼籲沙國政府特赦均無結果下，2013年1月仍遭斬首極刑引發國內輿論怒火，同年政府亦將女性可赴海外工作年齡下限從18歲上修為23歲，赴沙烏地阿拉伯工作則更要求須年滿25歲，如今面對經濟崩潰局勢，為了賺進更多外匯政府也終於放寬限制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

抗衰退和缺糧！斯里蘭卡要公務員每週工作4天　在家種田

榨乾後不理？斯里蘭卡墜入一帶一路陷阱　中國：自主努力

跟上制裁腳步？斯里蘭卡「站隊」歐美　突扣押俄羅斯飛機

影／斯里蘭卡燃料狂漲30%！新總理6度上任兼財長難抑通膨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀