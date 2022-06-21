斯里蘭卡經濟崩盤急需外匯　下修女性出國工作年齡門檻

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斯里蘭卡外匯存底主要來源為海外工作人口，該國總人口有七成（約1600萬人）皆在中東國家工作，赴外匯兌收入每年幾乎貢獻了70億美元（約新台幣2080億元），然而在疫情爆發與俄烏戰爭雙重威脅下，海外人口收入在去年降至54億美元（約新台幣1605億元），再加上一帶一路債務陷阱下，去年便估計外匯存底將會跌至35億美元（約新台幣1040億元）以下。
斯里蘭卡政府發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardana）指出，鑑於需要增加外國就業機會，內閣批准女性前往所有國家工作的最低年齡降至21歲，地點包括所有國家。
這是斯里蘭卡政府睽違9年再度調整女性海外工作年限，2005年時一名斯里蘭卡女性赴沙烏地阿拉伯擔任保母工作，其照顧的嬰兒因嗆奶窒息卻被雇主控告是遭她掐死，這名當時年僅17歲的斯里蘭卡女性在人權組織奔走上訴、斯里蘭卡政府呼籲沙國政府特赦均無結果下，2013年1月仍遭斬首極刑引發國內輿論怒火，同年政府亦將女性可赴海外工作年齡下限從18歲上修為23歲，赴沙烏地阿拉伯工作則更要求須年滿25歲，如今面對經濟崩潰局勢，為了賺進更多外匯政府也終於放寬限制。
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