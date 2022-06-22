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房市／買老屋翻新費用怎麼抓？專家：看「這4點」不超支

▲老屋翻新費用基礎工程占比高，建議購屋前先檢視屋況，先概抓基礎工程費用多寡，以免需花更多翻修費用處理，反而讓預算超支。（圖／信義居家）
▲老屋翻新費用基礎工程占比高，建議購屋前先檢視屋況，先概抓基礎工程費用多寡，以免需花更多翻修費用處理，反而讓預算超支。（圖／信義居家）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-22 08:30:00

台灣房價居高不下，許多購屋族受限於預算而選擇價格相對親民的老屋，但專家提醒，老屋翻新費用通常會抓到房價的20%，且約5成會用於基礎工程以強化房屋體質，屋齡越高越容易產生各種屋況問題，建議購屋前先檢視屋況，先概抓基礎工程費用多寡，以免需花更多翻修費用處理，反而讓預算超支。

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信義居家表示，老屋翻新費用通常會抓到房價的20%，且約5成會用於基礎工程費用占比高，主要是因為必須強化房屋體質，以延長老屋使用年限，若屋況不佳費用可能會再提高，因此建議購屋前，可以從基礎工程施作項目先評估物件狀況，包括：房屋結構、漏水問題、水電管線、格局調整等，以掌握買房預算。

結構補強是基礎工程的重要項目，尤其屋齡越高的房屋越容易存在結構問題，除了參考固定資產耐用年數表，也可從外觀是否有鋼筋外露或梁柱裂縫等判斷；而老屋若有漏水問題，絕對需要優先處理，可以先觀察牆面是否有壁癌、滲漏水或油漆色差，並檢查窗框邊緣、陽台、外牆等，最好趁雨天時看屋較能準確掌握房屋漏水狀況，另外若房屋已有重新裝潢，也要特別注意是否為掩蓋漏水問題而進行的整修。

一般水電管線壽命約為10-15年，因此超過15年的老屋，基於安全都會建議更新水電管線，購屋者除了可從屋齡大致判斷，也可先詢問前屋主是否有翻新過管線，並檢視配電總量及屋內排水、給水狀況，進一步評估更新程度；另外老房子常碰到格局不合時宜、採光不佳等問題，若隔間需要大幅調整，不僅要重新評估房屋結構，還得另外拆除、重建，若不希望因此增加預算，建議看屋時就先以不需大動格局的條件挑選合適房屋。

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