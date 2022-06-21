拋分手傳言！家寧放閃「我愛Andy」 感謝男友大氣1動作
知名Youtuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，兩人以情侶人設創立該頻道，在網路上吸引不少粉絲喜愛並且追蹤，但日前一度頻傳兩人似乎「已分手」，引發外界揣測聲浪，對此稍早家寧不僅強調兩人並沒有分手，還公開放閃「我愛Andy」！
家寧與Andy日前才因為兩人的分手消息一度遭瘋傳，好不容易平息之後，卻又在近日傳出她與男網紅范成章一起出國，更引發外接諸多揣測，讓分手疑雲再度掀起，而對此除了Andy和范成章陸續發聲後，家寧也在個人IG上公開告白「我愛Andy」，「我們的感情狀態也因為信任更加穩定，謝謝他讓我更加有勇氣有力量，追尋自己的理想目標，每一刻因為這樣的愛而感動著。我們還在一起」。
同時家寧也正式對大家解釋與范成章的關係，坦言對方是難得一見的好朋友，「對於任何事情都無私給予和幫助與支持，教會我愛自己，一直以來都在羨慕電影裡的真摯友情，沒想到我生命中也出現一個」，並說明日前與范成章出國，是與他一起到米蘭參加時裝週，也多虧對方，才讓自己有機會參與這項盛會、並一睹那些國際巨星與設計師。
同時家寧也曬出自己與Andy、范成章3人的合照，更感謝Andy能夠愛屋及烏「能把男朋友和好朋友放在一起是人生最可貴最幸福的一件事情」、「是我一輩子都沒有想到的」。（編輯：陳珮瑜）