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《原子》民調大洗牌！美聲派黑馬竄出　黃莑茗登人氣王

▲《原子少年》人氣王民調出爐，前三名為黃莑茗（中）、蔡承祐（右）、范范（左）。（圖／翻攝IG）
▲《原子少年》人氣王民調出爐，前三名為黃莑茗（中）、蔡承祐（右）、范范（左）。（圖／翻攝IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-21 19:04:452022-06-21 19:10:00

最強男團選秀節目《原子少年》暴紅，在台灣掀起許久未見的追星潮，本月見面會場面熱烈，癱瘓西門町街頭，熱歌勁舞的少年們，可鹽可甜的燦爛笑容，點燃全民少女心噴發；選手間彼此人氣互有消長，在《NOWnews今日新聞》舉辦的「太激烈！《原子少年》你挺誰？」民調中，水星的奶音隊長黃莑茗在粉絲賣力投票下，逆襲打敗蔡承祐、范范，成為新階段的人氣王！

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▲黃莑茗年紀最大，卻有青澀娃娃臉。（圖／野火娛樂提供）
▲黃莑茗年紀最大，卻有青澀娃娃臉。（圖／野火娛樂提供）
▲吳映潔（右3）與水星選手陳家毅（左起）、須弘道、洪禹翔、黃莑茗與李秉諭合作，獲得觀眾喜愛。（圖／洪禹翔IG）
▲吳映潔（右3）與水星選手陳家毅（左起）、須弘道、洪禹翔、黃莑茗與李秉諭合作，獲得觀眾喜愛。（圖／洪禹翔IG）
▲黃莑茗（中）展現歌唱實力，帶領金水聯盟獲得高分。（圖／野火娛樂提供）
▲黃莑茗（中）展現歌唱實力，帶領金水聯盟獲得高分。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年》行星初現，多以舞技高強的選手，較能受到矚目，隨著每一賽制的起伏更迭，比賽高潮迭起，演唱、創作的唱將型選手也慢慢冒出頭，「金水聯盟」合體演唱的〈不為什麼〉，天籟美聲獲得導師最高分肯定，其中擔任水星隊長的黃莑茗，雖然擁有一副可愛娃娃臉，卻是水星中最可靠、負責的擔當，紮實沉穩的嗓音，逐漸擄獲歌迷的心，在本次民調中獲得第一，得到約36%的票數支持。他在beanfun!的網路投票也獲得不錯成績，很有機會登上西門町看板。

▲《原子少年》的蔡承祐（中）唱跳實力俱佳，本週參與歌唱舞台。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》的蔡承祐（中）唱跳實力俱佳。（圖／野火娛樂提供）
亞軍則是唱跳實力兼具、顏值又高的蔡承祐，從高雄北上到台北發展，因為疫情關係，《原子》延宕1年，讓快收到兵單的他，笑說再不開始錄影，都快變成原子青年了，這期間一度扁桃腺發炎，他為了參賽決定暫時不開刀處理，足見渴望出道的決心。而他不只是舞蹈擔當，蔡承祐也會創作寫歌，演唱實力獲得音樂製作人彭柏邑的褒獎，稱他是天王星裡音域最寬廣的選手，懂得經營社群的他，累積一票死忠粉絲常到比賽支持應援，人氣非常旺。

▲范范年僅17歲，卻已經有明星風範。（圖／范范IG）
▲范范年僅17歲，卻已經有明星風範。（圖／范范IG）
▲陳漢典（左三）和海王星合作招牌歌曲《先不要》。（圖／野火娛樂提供）
▲范范（後排右二）所屬的海王星和陳漢典合作招牌歌曲《先不要》。（圖／野火娛樂提供）
屬於海王星的范范位居人氣榜第3，雖然遭到團滅，卻以優異的實力被導師救回，從小就勤練唱歌跳舞的他，雖然年僅17歲，對逐夢之路很有想法，經常練舞到深夜才回家，勤奮程度讓Ella坦言已經變成范范的鐵粉。舞蹈實力超強的范范，繼海王星後再度降臨土星，會擦出什麼樣的新火花，令人相當期待。

本次民調排名依序為林佳辰、小孩、林煥鈞、洪禹翔、周祖安、MAX、黃文廷，而另外人氣攀升的少年則是剛加入地球組的周子翔，擁有一雙魅力電眼，擅長饒舌、跳舞，一舉一動超會放電，被稱為「性感教科書」、「原子發電機」，是後續值得關注的新星。完整民調結果點此。

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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