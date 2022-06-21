無照女3度酒駕撞死人！自稱懷孕5周 檢方不買單要聲押
新北市淡水區今晨發生死亡車禍，肇事的林姓女子不僅3度酒駕，還更沒擁有過駕照，這次酒測值高達0.77mg/l，被依公共危險罪移送士林地檢署複訊，林女自稱「懷孕5周」，但沒有提出任何證據，士林地檢署訊後，認林女犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，依公共危險、酒駕致死罪向法院聲請羈押禁見。
回顧事發經過，29歲林女酒駕開著BMW雙門敞篷跑車，載著28歲的黃姓女友人，兩人在台北市區喝酒後要返回淡水的住家，行經民權路時，直接高速衝撞闖進施工現場，正在實施管教的方男閃避不及遭到撞飛，送醫急救後仍宣告不治。
林女肇事後第一時間沒有停車，還繼續往前開，企圖逃亡，是被其他工程人員用工程車擋下後才停住。警方到場後，將林女帶回交通分隊偵訊，一查之下才發現林女從未有過駕照，經酒測後，酒測值0.77毫克，先前已經2度酒駕被逮，行徑令人髮指，後續警方將依公共危險、過失致死罪將林女送辦；同車的黃女則被依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。
據了解，林女自稱懷孕5週，但沒提出相關證據，士林地檢署訊後，認林女犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，依公共危險、酒駕致死罪向法院聲請羈押禁見。（編輯：孫唯容）