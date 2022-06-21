提「成家基金」遭黃珊珊酸 林佳龍：政府本應支持年輕人
表態參選台北市長的前交通部長林佳龍今（21）日拋出「成家基金」政見，只要夫妻設籍在台北，新婚就有12萬元補助，5年內生養第一胎與第二胎分別再發4萬，卻遭到台北市副市長黃珊珊批評，「生養不是錢的問題」，引發論戰。林佳龍晚間赴光點華山出席電影《教練》包場活動受訪表示，現今社福政策普遍忽略30歲到50歲的年輕人，政府應該要支持他們，讓他們更容易在台北工作、成家立業、養兒育女、孝順父母。
林佳龍表示，台北年輕人很辛苦，現在台北市人口快速減少，只剩下245萬人，為甚麼年輕人會選擇離開台北？他們的婚姻與生育的問題，也是面對少子女化的國安問題，政府要想辦法減輕他們負擔，特別是成家立業的部分。
林佳龍說，現在很多社會福利政策都針對托幼、托老，自己提出這個政策時有算過，台北市一年大概1萬2000對市民結婚，以20萬元的成家基金來做年輕人後盾，特別是30歲到50歲在台北居住的年輕人很辛苦，政府應該想辦法支持他們，而不是說兩手一攤講到錢的問題。
林佳龍說，政府的錢要用在刀口上，社會福利完全忽略30到50歲的人，政府要努力減輕他們負擔，讓他們更容易在台北工作、成家立業、養兒育女、孝順父母，「這樣政府稅收也會增加，這是社會投資型的福利政策」。
另外被問及民進黨台北市長提名時程，林佳龍說，隨著民進黨全代會即將在7月17日召開，應該會在這個時間之前完成提名，如果例外的話，那一定有特殊考量，會再跟社會做說明。
林佳龍強調，現在疫情逐漸趨緩，也要過正常生活，民進黨已經陸續啟動一些縣市長的提名，雙北也不會是例外。