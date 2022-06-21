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獨／《原子》黃莑茗人氣飆升　「國民弟弟」靠美聲冒出頭

▲黃莑茗擁有歌唱實力，人氣逐漸看漲。（圖／翻攝黃莑茗IG）
▲黃莑茗擁有歌唱實力，人氣逐漸看漲。（圖／翻攝黃莑茗IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-21 20:57:522022-06-21 21:15:43

最強男團選秀節目《原子少年》，賽制高潮迭起，究竟誰能出道，成為全台熱議話題，粉絲各擁其主，不斷為少年們投票助力，人氣王競爭激烈，《NOWnews今日新聞》最新民調出爐，水星的奶音隊長黃莑茗獲得冠軍，受訪提及此事，他笑說看到新聞有嚇到，「我是驚訝的」，很感謝被暱稱為「莑糖」們的粉絲默默支持，能拿第一很開心。

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▲水星舞台表演，黃莑茗（中）是團內可愛擔當。（圖／野火娛樂提供）
▲水星舞台表演，黃莑茗（中）是團內可愛擔當。（圖／野火娛樂提供）
▲黃莑茗圓臉大眼睛，外型像是日本傑尼斯的花美男。（圖／黃莑茗IG）
▲黃莑茗圓臉大眼睛，外型像是日本傑尼斯的花美男。（圖／黃莑茗IG）
擁有一臉娃娃臉的黃莑茗，明眸皓齒，活脫脫是個日系傑尼斯少年的花美男，從台南北上讀書，目前就讀城市科技大學流行音樂系大三，主修是歌唱，會彈吉他、寫歌，也參與過華研練習生培訓，接受肢體、表演訓練，這次來《原子》海選表現力就獲得肯定。

外貌是可愛活潑的國民弟弟形象，黃莑茗私下個性較嚴謹，每次比賽都全力以赴，某次排練不太順利，他神情嚴肅，結果練習完團員須弘道致電關心，立刻觸動他淚腺噴發，自嘲真的大爆哭，連合作導師賽的鬼鬼都傳訊關心，要他輕鬆看待賽事。

▲吳映潔（右3）與水星選手陳家毅（左起）、須弘道、洪禹翔、黃莑茗與李秉諭合作，獲得觀眾喜愛。（圖／洪禹翔IG）
▲吳映潔（右3）與水星選手陳家毅（左起）、須弘道、洪禹翔、黃莑茗與李秉諭合作，獲得觀眾喜愛。（圖／洪禹翔IG）
▲黃莑茗就讀城市科技大學流行音樂系大三，主修歌唱。（圖／黃莑茗IG）
▲黃莑茗就讀城市科技大學流行音樂系大三，主修歌唱。（圖／黃莑茗IG）
他坦言，一開始對比賽看得很重，會對表現非常在意，直到節目後半段，越來越能享受舞台氛圍。這次要向粉絲預告見面會活動，他特別想要與眾不同，拍了說悄悄話的版本，純口型不發出聲音的說了「6/18原子見面會倒數三天」，結果引起粉絲少女心噴發，瘋狂猜測他到底說了什麼，莑糖還在Dcard論壇上發文「黃莑茗怎麼這麼會撩人」，笑說悄悄話這行為真的太犯規！

跟成員差了4、5歲，順理成章當上隊長，黃莑茗不時提點隊員表演動作、走位，在彩排放飛自我時記得收心，被問及這些「甜蜜的負荷」，他滿臉無奈地說：「我到後面已經半放棄狀態，最頑皮的是毓家，他很……活潑，我們年紀大了，需要安靜一下，有時候會突然想到差了滿多歲，像我表演前和練習結束時需要安靜，他就會想過來弄一下、聊個天，比較疲乏的時候就會想叫他們安靜、小聲一點，好吵！（笑）

▲原子見面會看見粉絲很激動，黃莑茗透露大家在後台說好不哭。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子見面會看見粉絲很激動，黃莑茗透露大家在後台說好不哭。（圖／記者葉政勳攝）
▲水星以可愛風格表演歌曲，左起為須弘道、李秉諭、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／記者葉政勳攝）
▲水星以可愛風格表演歌曲，左起為須弘道、李秉諭、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／記者葉政勳攝）
從主修歌唱要變身唱跳偶像，黃莑茗和街舞高手的李秉諭、林毓家同隊，卻不顯得突兀，還會幫團員雕舞，他說這一切都是靠苦練的，也自認不是走可愛風格，私下較嚴肅一點，從〈Freaky Love〉、〈Sugar Rush〉到〈不為什麼〉，展現多種面向，在總決賽裡，水星少年將有極大突破，讓觀眾耳目一新，他開心表示很喜歡這個非常有表現力的舞台，想要給粉絲一個驚喜，「我希望不同風格都可以駕馭，這是一件很榮幸的事」。

粉絲風格會跟隨偶像個性，黃莑茗擁有一群很甜卻不黏人的莑糖。他透露，粉絲們平時非常熱情，卻很尊重他，如果在活動結束後相遇，不會刻意打擾，硬湊過來要求拍照，「他們靜靜看著我，我也知道他們的存在，是非常有紀律的粉絲」，彼此都有默契。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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