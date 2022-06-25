驚動甘地驗證！攜前世記憶　過一甲子人生的印度女子

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一開始，香緹的父母只當是小孩子的想像力豐富，也沒多認真，可是類似的情況一直持續到6歲，故事還越來越清晰。香緹聲稱，前世的自己在生下孩子後沒多久就死了，她曾經歷分娩痛苦和外科手術等等，並要求父母帶她去馬圖拉找丈夫，被拒絕後還曾試圖離家出走，要「回」馬圖拉的家。香緹的父母感到越來越困惑和擔憂，在諮詢了家庭醫生後也沒能得到明確的結論，只知道1個這麼小的女孩，不太可能精準描述她從未接受過的專科手術細節。
1位遠房親戚得知此事後，便請香緹提供她所謂的前世丈夫的名字，香緹聽後，便用馬圖拉方言說出，對方名叫潘迪．孝柏（Pandit Kedarnath Chaube，也稱作Kedar Nath）。親戚打聽到馬圖拉確實有此人，便寫信請他到德里看看，由於孝柏忙於打理生意，加上半信半疑，便先安排1個住在德里的親戚潘迪．坎吉馬（Pandit Kanjimal）與香緹會面，並謊稱他就是孝柏，想要試試女方的反應。
沒有想到，香緹一下子就認出對方不是自己的「丈夫」，而是堂兄，還說出從前在馬圖拉的家生活時的一些細節，坎吉馬聽了大吃一驚，心想這個小女孩可能真的是孝柏死去的妻子-盧格迪（Lugdi）轉世，就回去勸堂弟，最好自己到德里見見這個女孩。
連堂兄都這麼說了，孝柏於是便帶著兒子納維、現任妻子還有堂哥一起到了香緹位於德里的家。在當地停留的期間，孝柏發現香緹的言行舉止確實都很像死去的盧格迪，就連只有2人才知道的私密話題，香緹也都對答如流，讓孝柏不得不相信。幾天過後，孝柏一家打算返回馬圖拉，香緹要求同行，卻被父母拒絕了。
此事當年轟動整個印度，聖雄甘地知道後，還特別任命了1個由印度有名望的人組成的委員會，並說服香緹的父母讓她到馬圖拉去，隨行進行調查及研究。據說，出生後從來沒有離開過德里的香緹，一回到馬圖拉，竟然就能用當地的方言，和當地熟識的街坊鄰居熱情招呼，對許多當地的地標、建築也都如數家珍，還準確認出孝柏的父親和大哥等人。在當地居民都瞠目結舌、嘖嘖稱奇的情況下，香緹所講述的前世記憶幾乎都被一一驗證了。
可惜，香緹最終還是得回到德里，與她今生的父母住在一起。委員會在1936年發表的報告得出結論，認為香緹確實就是盧格迪的轉世，但無法提出事件發生的解釋和原因。
長大後，香緹一直沒有結婚，直至1987年去世前，她陸續接受過多次調查和採訪，來訪的人包含通靈者、宗教家、哲學家、醫生、社會學家等，也曾有人專門出書講述香緹的傳奇經歷。隨著時間過去，有關前世的記憶已不若小時候那樣清晰，回憶起來就有如走馬燈般轉瞬即逝，對於當時仍需在新人生走下去的香緹來說，未嘗不是好事，也難怪當年的調查委員都感慨道，能夠遺忘前世，其實才是幸運的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。