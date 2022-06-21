輕軌月台玻璃遭惡意破壞　捷運局：送辦索賠絕不寬貸

對於今(21)日輕軌列車於C19馬卡道站上行月台停站時，輕軌司機員發現月台玻璃有破碎，立即報警處理，捷運局對於警方迅速破案表示感謝，隨即與高捷公司前往高市警局鼓山分局內惟派出所表達感謝之意，並再次呼籲民眾勿存僥倖心態任意毀損公物，否則不但需負擔賠償費用，更會被以公共危險罪及毀損罪論處。
捷運局表示，今日上午約7:00，輕軌列車於C19馬卡道站上行月台停站時，司機員發現月台玻璃有疑似破碎，因玻璃為安全強化玻璃，暫不影響營運及旅客安全。行控中心接獲通報後，即派保全人員前往瞭解，並向捷警報案，另亦責成高捷公司迅速調派維修人力與材料，於下午3點多完成修復，警方於今日下午4點30分逮到嫌犯宣布破案，隨即依公共危險罪、毀損等罪嫌移送法辦。
捷運局表示一片遭破壞的帷幕玻璃換新約新台幣3萬元，呼籲民眾不要以身試法，一旦被查獲，會被以涉及刑法公共危險罪認定。另目前二階工程整體工進已達60%，可望如期達成於10月上旬達成C20~C24階段性通車目標，興建中的輕軌工程，亦設置有交通及維安監控系統，如遭惡意破壞毀損，一旦被查獲，將被以涉及刑法公共危險罪認定，捷運局同時會要求惡意破壞人士，負起賠償責任，絕不寬貸。