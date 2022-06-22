羅技「旗艦鼠王」靜悄悄登場！首賣3日加碼送近3千元好禮
Logitech羅技宣布在台推出全新升級MX高階商務系列－MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線智能機械鍵盤。升級版旗艦鼠王MX Master 3S為首款訴求靜音的MX高階商務滑鼠；MX Mechanical則是MX高階商務系列首款機械式鍵盤，矮軸加上短鍵程設計。新品將於6/28~6/30在Logitech官方旗艦店首賣，前300名最高送價值2,999元好禮，包含Belkin真無線藍牙耳機（價值1,999元）及透過ATOME支付最高再送1,000元。
Logitech台港澳總經理施前江表示：「近兩年混合辦公型態普及，消費者開始追求辦公效能，大幅提升台灣高階鍵鼠市場的需求，上班族不僅重視效能，包括操控優異性、跨裝置便利性以及輸入感受，而舒適性也同時成為選購主要考量之一，如有效降低長時間使用負荷的人體工學與靜音等貼心設計。」
為滿足消費者需求，羅技推出最新款旗艦鼠王MX Master 3S效能再升級，相較MX Master 3減少90%點擊聲，打造靜音環境；DPI 從原先的4,000大幅提升至8,000，追蹤更快且更加精準；其人體工學設計使手掌能夠完美貼合，可有效減輕長時間使用滑鼠不適感，更符合久握需求，售價4,290元
Logitech MX Mechanical無線智能機械鍵盤，為MX系列首款機械式鍵盤，矮軸軸體搭配短鍵程設計讓打字不費力、移動更省力，且相較其他機械式鍵盤更安靜，提供舒適且無噪音的打字體驗，更適合高階商務人士，並有兩款鍵盤尺寸選擇－全尺寸及精簡尺寸，皆為茶軸鍵軸設計，茶軸按鍵觸感柔和，反饋力道佳，又保有打字時的段落感，再搭配智能背光功能及多項優異性能如雙模式連線、多裝置間跨平台多工使用，可以在各種環境下靈活運用，增加工作效率。全尺寸建議售價4,990元，MX Mechanical Mini精簡尺寸建議價4,490元，將自7/6正式販售。