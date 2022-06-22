台股早盤一度跌逾140點 唯太陽能、風力概念股紅通通
美股昨（21）日反彈，四大指數齊漲，漲幅2%以上，但台北股市今（22）日表現弱勢，早盤一度跌140多點，來到15584點。權值股台積電早盤跌4元，來到501元，跌幅0.5%，其他電子股也大多熄火，航運股則一片綠油油。不過，金融股由黑翻紅，其中開發金、兆豐金、新光金、永豐金漲約1%。另外，太陽能族群與風力概念股紅通通。
美股道瓊指數21日上漲641.47點，或2.15%，收3530.25點；那斯達克指數上漲270.95點，或2.51%，收11069.3點；標普500指數上漲89.95點，或2.45%，收3764.79點；費城半導體指數上漲70.8點，或2.75%，收2649.4點。
台北股市今日開盤跌41.18點，加權股價指數以15687.46點開出，早盤一度跌140多點，來到15584點。權值股台積電早盤跌4元，來到501元，跌幅0.5%。聯電跌0.3%，來到46.1元。其他重要電子股，鴻海跌0.8%，來到111元左右。聯發科跌深，跌幅達3.4%，來838元附近。友達、群創、大立光跌1%。國巨與旺宏跌2%以上。
航運股綠油油，長榮、陽明與萬海跌4到7%之間。唯華航與長榮航翻紅。至於金融股早盤由黑翻紅，其中開發金、兆豐金、新光金、永豐金漲約1%。另外，受惠新建物屋頂可能強制加裝太陽光電板，太陽能族群紅通通，茂迪漲8%，安集、元晶漲7%，達能與國碩漲6%。另外風力發電概念股同樣表現亮眼，上緯投控漲逾5%，永冠-KY、大亞漲2%，世紀鋼、中興電漲逾1%。