亞洲淪陷！新加坡通報首起猴痘確診 韓國也有疑似案例
過去多在非洲流行的猴痘（monkeypox）疫情，近來在歐美各國，世界衛生組織（WHO） 密切追蹤疫情發展，但亞洲地區也陸續傳出病例。新加坡衛生當局宣布，發現1例猴痘境外移入確診病例，是今年東南亞通報首例。韓國也在22日通報，境內發現兩起疑似猴痘病例。
新加坡衛生部在21日發出聲明證實境內發現首起病例是境外移入病例，該病例是一名42歲英國男性空服員，他曾於6月15日至17日在新加坡停留，19日再度入境新加坡，並在20日確診。這名男性目前在新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）接受醫治，狀況穩定。新加坡當局表示，目前已追蹤到13名密切接觸者，接觸者將接受21天的隔離觀察。
這是今年猴痘大爆發之際，東南亞通報的第一起病例，而新加坡最後一次通報猴痘病例是在三年前。
除了新加坡之外，韓國也傳出2起疑似病例，根據《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳21日接到相關報告，2名患者正在接受病毒檢測。其中1例是21日從仁川國際機場入境後，出現疑似感染症狀，當天晚上就被送往仁川醫院。消息人士指出，該病例已被隔離，並接受近一步檢查，目前無法透露更多患者的資訊。
猴痘是一種病毒性人畜共患病，先前多在西非和中非地區流行。世界衛生組織先前宣布，將猴痘流行國和非流行國的區別刪除，以便更協調一致因應這項病毒，並預定於23日召開緊急會議，以判定是否將全球猴痘蔓延，列為國際關注公衛緊急事件。
自今年起至6月15日，世界衛生組織已接獲42國通報超過2100起確診病例。