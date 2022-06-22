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牛排外帶優惠買一送三！錢都涮涮鍋指定門市「內用5折」

▲牛排店力推外帶促銷，不只牛排買一送一，再加送牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯，用另類「買一送三」吸客。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲牛排店力推外帶促銷，不只牛排買一送一，再加送牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯，用另類「買一送三」吸客。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-22 10:07:51

百貨、餐飲人流回溫，觀光景點也能感受到人潮反彈力道，不過還是有民眾顧慮家中有老人或小孩，會外出行動、但避免在外用餐。業者持續推動外帶優惠來衝刺業績，日前推出板腱牛排「買一送三」的瀧厚炙燒熟成牛排，再度宣布加碼，開放全系列牛排皆買一送三。錢都餐飲也在指定門市推出小黃卡活動，內用可享全品項5折。

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瀧厚炙燒熟成牛排在上月初推出指定牛排「買一送三」，單點390元的板腱牛排，能額外獲得第二份板腱牛排，還有燉飯及濃湯，成功吸引消費者搶訂，若是現場點餐常要等上兩三小時。瀧厚牛排即起宣布加碼，6月30日前開放牛排系列「全品項」買一送三，加送7盎司板腱牛排、牛肝菌菇燉飯及巧達玉米濃湯。

▲單點全品項牛排任一份，再送7盎司板腱牛排、牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／業者提供）
▲單點全品項牛排任一份，再送7盎司板腱牛排、牛肝菌菇燉飯、巧達玉米濃湯。（圖／業者提供）
針對不吃牛肉的民眾，另推出單點豬排、雞排、魚排買一送三，加送6盎司炙燒梅花豬排（原價290元），另外同樣有牛肝菌菇燉飯及巧達玉米濃湯。等於優惠幅度不變，不過組合選擇增加許多。除了外帶優惠之外，周一至周四內用「炙燒霜降無骨肩小排」，加送炙燒盤克夏豬排，相當於免費升級雙拼。

錢都餐飲則在限定門市推出小黃卡活動，即日起至6月24日到桃園八德介壽店開鍋消費，打滿3劑疫苗者出示小黃卡（或健康存摺），享內用全品項5折優惠，半價商品不含經濟鍋、特價鍋、肉品加購、線上購物品項及酒類，且不適用於外送及外帶。

▲錢都推出三劑卡優惠，指定門市內用全品項5折。（圖／取自錢都官網）
▲錢都推出三劑卡優惠，指定門市內用全品項5折。（圖／取自錢都官網）

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