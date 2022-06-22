上門維修遭狗咬！台電人員怒持棍棒追打 網兩派意見吵翻
桃園新屋區昨（21）日下午4點24分，有位台電人員開工程車前往某住宅進行維護作業，不料經過住家門口時遭到養在門外的黑狗撲咬，台電人員氣得回車上拿棍棒過來打狗，之後另位人員也過來助陣，一起丟石頭砸狗。畫面曝光引發爭議，許多網友批評這已經算是虐待動物，但由於飼主養在屋外的黑狗先做出撲咬的攻擊動作，也有不少網友力挺台電人員，認為飼主責任更大。
從網路上曝光的影片中可以看到，台電工程人員從工程車上下來，走過住宅前時，一隻被狗鏈綁著的黑狗突然衝過來撲咬，讓台電人員嚇了一大跳。狗狗雖然有綁狗鍊，但是鍊子非常長，狗的行為範圍基本沒有受限，台電人員只是從門前路口走過，卻也無端遭到攻擊。
之後台電人員回車上拿棍棒過來打狗，不斷敲打地面要與黑狗輸贏，還丟石頭砸。而另一位台電人員也下車過來助陣，不過由於監視器拍攝角度的關係，無法確定到底丟出的石頭有沒有真的砸在狗身上。
影片曝光引發熱議，有網友轉述飼主說法，表示狗沒有受傷，但怒轟台電人員的行徑沒品。但也有網友透露，該台電員工被咬到很深傷口，一時氣憤打狗是「剛好而已」。
認為飼主責任較大的鄉民紛紛留言回覆說，「飼主放了超長繫繩，狗能追到馬路上咬人，惡人先告狀」、「以後你家停電不要叫台電」、「我很愛狗，但這種咬人的狗被打剛好而已」、「第一線台電人員外出搶修多是為了服務人民才會到場維修，在外討生活已經很不易了，還要被民眾養的狗咬」。
認為台電人員行為不妥的網友則表示，「告屋主就好打狗就輸了」、「狗狗有被你嚇止就可以啦，你還進去打狗，還往死裡打」、「台電到底是維修還是打狗」。（編輯：倪浩軒）