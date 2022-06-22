又破底了！日圓換匯價見0.2217元 換5萬3個月多賺逾5千
在各國相繼跟進美國升息下，日本央行緊守低利率，日圓兌美元也貶破136價位，創24年新低，而日圓兌新台幣也續探25年新低價，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（22）日早盤一度見到0.2217元，若與3月8日換匯價高點0.2493元相較，以換新台幣5萬元來說，現在可以多換到2萬4964日圓現鈔，相當於多賺新台幣5535元。
即便日本央行總裁黑田東彥表示不樂見日圓快速波動，日本財務大臣鈴木俊一也重申擔憂近期日圓大幅走軟，將在必要時對外匯市場波動作適當回應，但日本央行仍維持助長日圓貶值的寬鬆政策，加上美國聯準會等全球主要央行積極緊縮政策，加重日圓貶勢，並已貶破136兌1美元。
相較日圓兌美元大幅走貶，新台幣兌美元近日呈現盤整格局，甚至昨日收盤還升值，今日早盤即便再回貶，但在月底出口商有拋匯需求之下，早盤在下探29.775元、貶值6分之後，貶幅收斂拉回至29.745元震盪。
也因此，日圓兌新台幣也續探25年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤一度見到0.2217元，相當於新台幣1元可換到4.51日圓現鈔。若與3月8日換匯價高點0.2493元相較，以換新台幣5萬元來說，當時只能換到20萬0562日圓現鈔，現在則可以換到22萬5530日圓現鈔，等於差3個多月就可多換2萬4964日圓現鈔，相當於多賺新台幣5535元。
隨著日圓換匯價持續破底，加上邊境管制逐漸鬆綁，對於準備赴日旅遊的國人來說，匯銀人士建議可以「擇時」、「擇價」換匯，尤其月底季底、年底出口商因作帳有拋匯需求，新台幣表現會較強勢一些，因此，可以分批換匯，並善用銀行換匯優惠，甚至線上匯換價格還會比臨櫃換匯再便宜一點。