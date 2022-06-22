樂天女孩「胸前被種草莓」！曬事業線撒嬌　怪它太壞了

樂天啦啦隊女孩琳妲、曲羿及小帆，平時工作之餘，私下也是好閨密，最近一起赴澎湖遊玩、拍寫真，享受藍天白雲的美景陪伴，不過當地太陽很毒辣，平常都注重肌膚美白的3位女神，被豔陽曬成身上變兩種不同膚色，小帆秀出胸前的紅腫處，就像被種草莓一樣，笑說只能怪太陽「太壞了」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲樂天女孩到澎湖拍寫真，特地在跨海大橋取景。（圖／琳妲IG）▲小帆（左起）、 琳妲。曲羿私下是會一起出遊度假的閨密。（圖／琳妲IG） ▲澎湖太陽太大，讓樂天女孩曬成兩種膚色。（圖／琳妲IG）▲小帆（左）曬出胸前像被種草莓的紅腫處。（圖／琳妲IG）3姝到澎湖拍攝寫真，穿著同色系的黃色洋裝與白色罩衫，在海邊取景，光是幾個小時皮膚就曬到紅腫，琳妲面對鏡頭說「現在沒有太陽，可是我們被曬成這樣」，旋即拉下洋裝領口，呈現紅白兩種不同膚色，曲羿也大方拉低洋裝，秀出豐滿事業線，抱怨太陽很大，胸前、手臂都變紅了；小帆更誇張，直接在胸前曬出一個紅斑，笑稱「被太陽種草莓，太陽壞壞」。粉絲看了她們拍攝的清新美照，竟然還有事業線福利，笑稱3人掌握流量密碼，可惜美胸一閃而過時間太短，「太陽真的又毒又壞」、「太壞了，又害我把這影片一直看一直看」、「衣服不夠低」、「最近天氣很熱，要記得擦防曬油喔，你好漂亮」。▲樂天女孩展示清新自然的一面。（圖／琳妲IG） ▲樂天女孩到澎湖拍攝寫真。（圖／琳妲IG）▲樂天女孩大啖澎湖海鮮美食。（圖／琳妲IG）真人蛇姬雙峰激增讓人扛不住 萬人看傻：二度發育嗎獨／《原子》誰能出道？10祕辛大公開 小孩參賽像挖到寶電豹女神太猛！泳裝腋下高衩直奔大腿根 「羨慕孫生了」安以軒夫被拖累！澳門大亨洗米華賭博吸金3兆 恐判33年