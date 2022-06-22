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請支援石斑！全聯力挺認購500噸　陳吉仲籲用新台幣支持

▲陳吉仲力讚全聯是全台農漁民最好的朋友，呼籲消費者一起用新台幣照顧漁民度過難關。（圖／記者許若茵攝，2022.3.14）
▲陳吉仲力讚全聯是全台農漁民最好的朋友，呼籲消費者一起用新台幣照顧漁民度過難關。（圖／記者許若茵攝，2022.3.14）

記者許若茵／台北報導

2022-06-22 11:21:25

今（22）日農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌、全聯董事長林敏雄出席「全民相挺、漁民放心～台灣石斑，世界尚讚」記者會，林當場宣布認購500噸石斑魚，陳吉仲也力讚全聯是全台農漁民最好的朋友，呼籲消費者一起用新台幣照顧漁民度過難關。

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中國海關總署動植物檢疫司10日發函表示，去年以來，中國海關多次從台灣地區輸出石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標，決定自6月13日起暫停台石斑魚輸入。

今陳吉仲表示，全聯是全台農漁民最好的朋友，最支持台灣農業、最照顧台灣農民，感謝全聯團隊，在每次台灣重要時刻都挺身而出，協助農漁民度過難關，因此蘇貞昌今也親自出席代表農漁民對全聯的感謝。

陳吉仲笑說，全聯的採購經理比自己「更有力」，甚至更受農漁民歡迎，陳說明，2017年全聯虧損2億促銷香蕉，讓香蕉價格維持良好至今，讓農民朋友賺了10幾億，且還不只如此，2019年全聯促銷芭樂至今，批發市場價格約每台斤30至40元，好一點有50至60元，去問所有燕巢種芭樂的農民，大家都滿意。

陳吉仲進一步指出，針對去年228連假期間，中國片面用介殼蟲不符合國際規範暫停我國鳳梨進口後，蘇貞昌要求農委會全面啟動，並親自赴屏東視察冷鏈包裝時，當時林敏雄當場承諾認購1萬公噸，後來北部銷售6000公噸，鳳梨產地價每台斤超過22元，比過往都要好，今年全聯怕北部消費者不會處理鳳梨，又結合截切好的鳳梨，讓鳳梨產地價提升至每台斤24元，比去年增加2元。

陳吉仲提到，本次遇到中國禁止我國石斑魚進口，「我們打電話給董事長(林敏雄）的時候，二話不說就開始」，由於整隻石斑魚會讓消費者難料理，因此全聯販售的石斑魚都已經過處理切片，且在產地方面，行政院給農委會2年126億冷鏈經費、1年23億4年92億的自動機械化經費，石斑魚會經過處理好，農委會會在前端做好工作，保證好品質，消費者只要購買回家就可料理，一起用新台幣照顧漁民度過難關。

陳吉仲透露，全聯本來打算認購200多噸石斑魚，但是為了讓石斑產業更永續，方便民眾購買，林敏雄也當場宣布，「大概我們再買500噸，就不會崩盤了啦，所以全聯會義不容辭，一定會500噸」。

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