直播／兒童BNT第2劑開打！陳時中何時會回歸 莊人祥說明
中央流行疫情指揮中心昨（21）日公布國內新增56,404例COVID-19確定病例，分別為56,339例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增115例死亡。而兒童BNT疫苗第2劑今日開打，約有78萬名兒童已完成接種第1劑兒童BNT疫苗，可以陸續施打。至於指揮官陳時中身體狀況如何，何時會回歸防疫記者會，預計將在記者會上由發言人莊人祥進一步說明。
醫療應變組副組長羅一鈞羅昨日說明，若小朋友符合接種第2劑BNT疫苗的資格，家長可帶孩子到指定的合約醫療院所接種，至於校園接種，會與教育部合作安排在6月下旬至7月初進行。而昨日已回歸指揮中心辦公開會的指揮官陳時中，何時會回歸記者會，也備受外界關注。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由發言人莊人祥主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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