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中國：盼在非洲之角和平安全上扮演更重要角色

▲北京特使在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）與「非洲之角」（Horn of Africa）展開為期兩天的安全、治理與開發會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京特使在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）與「非洲之角」（Horn of Africa）展開為期兩天的安全、治理與開發會議。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-06-22 12:39:53

（中央社衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴21日綜合外電報導）北京特使今天表示，中國希望在促進「非洲之角」和平與安全方面扮演「更重要的角色」，但也證實，這8國會議未討論到這個區域的衝突。

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中國與「非洲之角」（Horn of Africa）為期兩天的安全、治理與開發會議（Conference on Security, Governance and Development），今天在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）落幕。

這是類似會議首例，顯示中國這個超級大國正努力在一個飽受衝突和安全困擾的地區獲取影響力。

但中國非洲之角特使薛冰告訴記者：「我們沒有討論具體的衝突（或）爭端。」

他說，這次會議主要在探討中國如何在這個區域扮演更重要角色，「不僅在貿易和投資領域，和平與發展領域亦然」。

他說：「這是中國第一次在安全領域發揮作用。」

薛冰先前表示，北京願意擔任調停人，解決區域爭端。

但他今天坦承，這場會議並未討論到「調停，也沒人提出這項議題」。

這場會議有來自吉布地、肯亞、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、烏干達、衣索比亞和中國的代表出席，但厄利垂亞並未與會。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110622

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