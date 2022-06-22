婦人遇上假投資詐騙 警方聯手家人及行員成功阻詐24萬元
高市警局苓雅分局凱旋路派出所員警於6月20日15時許，接獲華南銀行光華分行來電稱，一名許姓婦人欲匯款新台幣24萬元，自稱自己好幾年前有欠朋友錢，所以到銀行匯款還錢，行員對婦人的匯款動機心有存疑，旋即報案請警方前來協助，之後警方與許姓婦人在國外的女兒與及時趕到的兒子、行員聯手苦勸下，終於在員警主動查證收款人後，助婦人保住了現金新台幣24萬元。
行員向警方表示，許姓婦人在做匯款動作的同時，另一名行員接到遠在國外的女兒，撥打國際電話表示，許姓婦人疑似接到詐騙集團的電話，請銀行協助止付本筆現金存款，別讓許姓婦人手邊的積蓄入歹徒手裡，除此之外，連許姓婦人的兒子也一同到場勸阻婦人進行現金存款的動作。
凱旋路派出所所長邱中均表示，許姓婦人不顧遠在國外關心的女兒及到場的兒子勸阻，執意要趕在銀行15時30分下班前，完成此筆現金交易，員警見狀主動撥打電話查證收款人後，發現對方卻向警方堅稱與許姓婦人根本不認識，從來沒聽過這個名字，不知許姓婦人要匯款給他。
邱中均指出，之後許姓婦人的兒子在旁告知警方，許姓婦人疑似在家中接到詐騙集團的電話，聲稱有一筆投資買賣可以幫助婦人獲利翻倍，許姓婦人聽聞後衝忙的出門，兒子一路跟隨見許姓婦人前往銀行，擔心婦人財務遭詐，於是打電話給遠在國外的姊姊求救，希望姊姊也能一同勸阻，幫婦人保住老本金。
苓雅分局表示，詐騙手法層出不窮、日新月異，凡要求匯款、操作ATM或者是購買點數，多半都是詐騙，請民眾不予理會，並再三求證，若有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。
※【NOWnews 今日新聞
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