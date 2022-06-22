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柯文哲提金廈大橋遭圍剿　發言人反嗆陸委會「已無功能」

▲針對台北市長柯文哲日前提出「金廈大橋」概念卻遭到圍剿，市府發言人陳智菡則反批陸委會「僅剩發梗圖功能」。（資料照／記者丁上程攝）
▲針對台北市長柯文哲日前提出「金廈大橋」概念卻遭到圍剿，市府發言人陳智菡則反批陸委會「僅剩發梗圖功能」。（資料照／記者丁上程攝）

記者丁上程／台北報導

2022-06-22 11:46:22

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，上週以黨主席的身份前往參與民眾黨金門連絡處成立典禮，會後接受媒體訪問時，提出興建「金廈大橋」的概念，不過卻引發社會各界議論，甚至遭到外界抨擊。對此北市府發言人陳智菡表示，金廈大橋政見早在2015年就被列為時任總統參選人蔡英文的「共同政見」，「同一個議題，怎麼民進黨選舉時大鳴大放，選完了就石沉大海、還不准別人再提？」

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陳智菡指出，2015年12月時，總統暨民進黨主席蔡英文親臨金門助選，參選立委的陳滄江所提政見，多項獲蔡主席同意列為共同政見。包括發揮「金門優勢」，加速金門大橋早日完工通車，同時在一年之內評估興建金廈大橋、金廈捷運、觀光纜車，「七年了，橋呢？捷運呢？纜車呢？」陳智菡指出，蔡英文承諾要給金門人的突破性發展呢？總是研議研議再研議，滿滿的基隆捷運既視感。

陳智菡揭露，隔月時任副總統的陳建仁，到金門為陳滄江拉抬聲勢時，聽到在地宗親提出「希望興建從金門馬山銜接對岸大嶝島的跨海大橋」想法時，陳前副總統的答覆是：「民進黨深知這座跨海大橋對金門的重要性，但需要兩岸誠意協商，才可能實現」，願意從中央到地方一起來努力打拚。

「同一個議題，民進黨提出就是促進交流合作，柯文哲提就變成無知主張、荒謬比擬？」陳智菡質疑，同一個議題，怎麼民進黨選舉時大鳴大放，選完了就石沉大海、還不准別人再提？

話鋒一轉，陳智菡也針對負責統籌兩岸交流事務的陸委會，自我限縮的程度幾乎已成無用盲腸，「其最大的能見度就是IG發梗圖嗆中國、連防疫訊息也在發。」陳智菡說，今年三月，陸委會更宣布自辦民調結果「他們發現高達九成民眾『反對（中共）藉惡意政治操作及散布假訊息』。」

陳智菡怒批，這種花納稅人的血汗「調查常識」的行為，只能用不務正業來形容、非但無法發揮與對岸交流的組織功能，反而帶頭升高對立與敵意。如今陸委會不思聽取當地人民意見、促進民生經濟福祉，還帶頭用粗暴的言語打壓、抹紅台北市長與一位在野黨主席，更讓人看到一個以「交流、溝通、合作」為主旨成立的組織，可以自我扭曲到甚麼程度。

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