柯文哲提金廈大橋遭圍剿　發言人反嗆陸委會「已無功能」

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陳智菡揭露，隔月時任副總統的陳建仁，到金門為陳滄江拉抬聲勢時，聽到在地宗親提出「希望興建從金門馬山銜接對岸大嶝島的跨海大橋」想法時，陳前副總統的答覆是：「民進黨深知這座跨海大橋對金門的重要性，但需要兩岸誠意協商，才可能實現」，願意從中央到地方一起來努力打拚。
「同一個議題，民進黨提出就是促進交流合作，柯文哲提就變成無知主張、荒謬比擬？」陳智菡質疑，同一個議題，怎麼民進黨選舉時大鳴大放，選完了就石沉大海、還不准別人再提？
話鋒一轉，陳智菡也針對負責統籌兩岸交流事務的陸委會，自我限縮的程度幾乎已成無用盲腸，「其最大的能見度就是IG發梗圖嗆中國、連防疫訊息也在發。」陳智菡說，今年三月，陸委會更宣布自辦民調結果「他們發現高達九成民眾『反對（中共）藉惡意政治操作及散布假訊息』。」
陳智菡怒批，這種花納稅人的血汗「調查常識」的行為，只能用不務正業來形容、非但無法發揮與對岸交流的組織功能，反而帶頭升高對立與敵意。如今陸委會不思聽取當地人民意見、促進民生經濟福祉，還帶頭用粗暴的言語打壓、抹紅台北市長與一位在野黨主席，更讓人看到一個以「交流、溝通、合作」為主旨成立的組織，可以自我扭曲到甚麼程度。