元太運用節能環保電子紙　續推超低耗電產品求永續

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而物聯網應用之電子數位看板，運用電子紙的超低耗電與陽光下可視等特性，結合太陽能供電與蓄電系統，在智慧城市發展中，具備環境永續發展之產品價值。元太科技以大尺寸電子紙，與生態圈夥伴持續耕耘於智慧城市與智慧醫療等應用市場。
為因應電子紙產業成長前景，元太科技在2021年經董事會通過新竹廠擴充2條產線，包含2020年宣布的擴產計畫，總共新增4條產線。同時，2021年6月於揚州啟動廠房興建發展電子紙模組之上游材料相關業務；2021年10月啟動美國電子墨水材料產能擴建；2021年12月於新竹啟動新建廠辦大樓暨立體停車場建置。
對於今年營運，2022年適逢公司營運邁入30年之際，為驅動公司持續成長與永續發展，元太科技將以「獲利+永續」策略，創新彩色電子紙技術，打造低碳綠色產品，加大投入電子紙材料技術、擴大電子紙生態圈與供應鏈經營、建構與穩固電子紙產能、精進營運效能、深化研發實力，並優化商業模式，強化永續經營與獲利能力。
電子書閱讀器的彩色、大尺寸及多疊構之發展已有所成，在結合筆寫的電子筆記本亦持續推出，期望市場能夠穩定成長。零售應用在更多彩色產品推出、生態圈更趨完備，成長動能持續推升。同時，模組銷售擴展至電子紙薄膜及材料之銷售，以滿足客戶及各項應用需求。物聯網相關業務朝大尺寸及小尺寸的雙軸發展，大尺寸電子數位看板彩色化之加入，將更契合醫療照護及交通領域之需求，小尺寸的物流標籤、智慧工廠等應用亦期待能夠持續發酵。
新技術發展方面，元太科技持續精進彩色電子紙技術，2022年全面升級三大彩色電子紙技術平台，拓展智慧領域的彩色電子紙應用。同時也專注於電子紙薄膜與材料、彩色、軟性與電子紙生態圈所需之相關技術，包括無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計等，並全面佈局電子紙相關專利。
營運管理則將積極推進生產產能擴增、建構材料生產能力，以滿足持續成長的市場需求。除此之外，亦加入ESG永續發展相關任務，除重視人權及工作安全等諸多重要議題之外，因應氣候變遷所制訂之淨零碳排及使用再生能源之目標，也為生產製造所極力關注，同時亦擴及採購運籌並與供應鏈合作。
展望未來，元太指出，在各項外部因素，如COVID-19疫情、國際經濟與政治、氣候變遷、能源取得、人才來源、資訊安全等新興風險，皆可能為元太科技追求成長及永續經營所必須面對及因應之重要課題。公司持續採嚴謹之流程及控制方法以定義管理方針，採納多元意見與高效的決策效率，以確保營運彈性及效能。運用節能與環保的電子紙，持續與生態圈夥伴共同推出兼具智慧與超低耗電的電子紙產品，朝向永續、智慧無「紙」境的美好未來發展。