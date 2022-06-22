大專生「一日職場」體驗 引領青年探索未來與企業接軌
為提升青年面對職涯發展之應變能力及就業競爭力，高市府青年局推出大專生職場體驗活動，「職涯無畏THAT’S THE YOUTH WAY！」，「一日職場」體驗將與15 家企業合作，內容橫跨文創藝術、傳播媒體、製造科技、農漁觀光業及餐飲服務等。每場體驗活動全程免費，即日起開放報名。
「一日職場」體驗活動將於6月30日登場，首波活動與在地產業「台青蕉旗山創意工坊、中外餅鋪百年老店」合作，青年可於台青蕉旗山創意工坊體驗「一日地方創生師」，實際走訪旗山小鎮，了解地方創生，感受社區溫度與商圈連結的經營與歷史脈絡；或於中外餅鋪百年老店中，擔任「一日糕點管理師」，在糕點工作現場，實地觀察餅鋪工作流程，體驗學習糕餅製作技巧。
青年局局長張以理表示，青年局強調跨域學習與探索，積極與產官學研合作，提供優質的職場體驗機會，期待青年學子能以多元彈性方式，於在學期間提前認識不同職場，提早探索職場樣貌，接觸不同的可能，為未來進入職場增加能量，與業界接軌。
青年局表示，今年度大專生職場體驗活動，將與包含永豐餘中華紙槳、舊振南、漁創客等15家高雄在地產業及標竿企業合作，提供至少300個名額讓青年實地體驗。歡迎大專青年踴躍報名參加，成功邁出職涯第一步。
每場體驗活動全程免費，因活動名額有限，為提供更多青年學子學習體驗之機會，每人僅限參加1場，邀請設籍或就讀於高雄市的大專生踴躍參加。想了解更多職場體驗訊息，可電洽(07)811-2366轉1589翁小姐，或搜尋「高雄市政府青年局」臉書粉絲專頁。