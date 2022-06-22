專訪／《原子少年》武術冠軍高人氣　黃文廷等3年被看見

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黃文廷和林佳辰在公司培訓跳舞、唱歌、試鏡3年，一路上經歷很多酸甜苦辣，一開始兩人能力都不是很好，每個周末早上8點都要上課，訓練不夠還會晚上留下來練習，培養出一種革命情感，參加《原子少年》後一同分組到「地球」，林佳辰信任黃文廷對表演的想法和敏銳度，設計舞台表情之前，會跟黃文廷討論，黃文廷也常常請教他唱歌的技巧，他坦言：「會因為彼此有點競爭意識，但是不是惡性那種。」
黃文廷在每次表演完有個小習慣，會不斷重看影片，審視自己的動作和狀態，備忘錄寫滿要改進的地方，第一次公演《全世界暫停》，他反省自己太緊張，第二次公演《那不是雪中紅》，他提醒自己要注意走位，等到第三次公演《懶得跟你講》，表情跟走位都顧好了，他上台就很輕鬆，表演也自然拿下高分。最新一集黃文廷挑戰壞男孩風格的《Bad Bad Love》，他坦言性感是自己的罩門，「我的表演騙不了人，不自在就會被發現，所以在性感風格這塊下了很多功夫，看了很多韓國團體的影片，特別揣摩EXO Kai跳舞的施力方式。」
《原子少年》上周六在西門町舉辦首場見面會，碰巧跟伊林璀璨之星比賽同一個地點，黃文廷說：「3年前還是參賽者的時候很懵懂，那天卻是已經準備好跟大家見面，有一種上了同個舞台，身分卻不一樣的心情，很開心自己成長了。」尤其和林佳辰一起表演《全世界暫停》，「我其實內心很激動，上台前我們互看一眼擊拳，有一種小男孩長大了的感覺。」在進場前，黃文廷看到戲院門口放了自己的大型看板，難掩感動心情，他說：「以前沒有收過禮物卡片，看到粉絲做了這麼棒的應援，我很開心。」
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n