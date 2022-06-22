COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

專訪／《原子少年》武術冠軍高人氣　黃文廷等3年被看見

▲擁有武術底子10年的黃文廷參加《原子少年ATOM BOYZ》獲得高人氣。（圖／記者陳明安攝）
▲擁有武術底子10年的黃文廷參加《原子少年ATOM BOYZ》獲得高人氣。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-06-22 12:00:522022-06-22 12:08:10

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，來自「地球」的22歲黃文廷接受《NOWnews今日新聞》專訪，從小學三年級開始學習武術，他在15歲時拿下長拳冠軍，本來一心想當運動員，但是18歲那年氣胸開刀，從此不能激烈運動，於是轉念追逐登台表演的夢想，他看到伊林璀璨之星選拔比賽，這一報名，意外拿了花漾少男組冠軍，開啟自己的演藝之路，談到參加《原子少年》的契機？他說：「培訓3年了，我跟團員都在等一個上舞台的機會。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃文廷參加伊林璀璨之星選拔比賽獲得花漾少男組冠軍。（圖／記者陳明安攝）
▲黃文廷參加伊林璀璨之星選拔比賽獲得花漾少男組冠軍。（圖／記者陳明安攝）
「我以前學習武術跟舞蹈，都是比別人晚起步，害怕跟不上別人、拖累別人，從小就有自律的心態。」黃文廷18歲勇闖選秀比賽拿下冠軍，小他9天出生的「地球」林佳辰是第二名，兩人和陳水豐、呂植宇、曹家齊、周祖安在唱片公司培訓3年，黃文廷透露他每天早上7點搭捷運進公司，沿途就一直哭，因為程度跟不上其他人，壓力太大了，可是他日復一日去練習，「追逐夢想的過程一定會遇到困難，我一直跟自己內心對話，告訴自己不要放棄。」

▲黃文廷挑戰性感舞風之前，特別揣摩EXO Kai的表演影片。（圖／記者陳明安攝）
▲黃文廷挑戰性感舞風之前，特別揣摩EXO Kai的表演影片。（圖／記者陳明安攝）
黃文廷和林佳辰在公司培訓跳舞、唱歌、試鏡3年，一路上經歷很多酸甜苦辣，一開始兩人能力都不是很好，每個周末早上8點都要上課，訓練不夠還會晚上留下來練習，培養出一種革命情感，參加《原子少年》後一同分組到「地球」，林佳辰信任黃文廷對表演的想法和敏銳度，設計舞台表情之前，會跟黃文廷討論，黃文廷也常常請教他唱歌的技巧，他坦言：「會因為彼此有點競爭意識，但是不是惡性那種。」

▲黃文廷（前排右三）、林佳辰（前排右一）從18歲比賽以來建立革命情感。（圖／伊林娛樂提供）
▲黃文廷（前排右三）、林佳辰（前排右一）從18歲比賽以來建立革命情感。（圖／伊林娛樂提供）
黃文廷在每次表演完有個小習慣，會不斷重看影片，審視自己的動作和狀態，備忘錄寫滿要改進的地方，第一次公演《全世界暫停》，他反省自己太緊張，第二次公演《那不是雪中紅》，他提醒自己要注意走位，等到第三次公演《懶得跟你講》，表情跟走位都顧好了，他上台就很輕鬆，表演也自然拿下高分。最新一集黃文廷挑戰壞男孩風格的《Bad Bad Love》，他坦言性感是自己的罩門，「我的表演騙不了人，不自在就會被發現，所以在性感風格這塊下了很多功夫，看了很多韓國團體的影片，特別揣摩EXO Kai跳舞的施力方式。」

《原子少年》上周六在西門町舉辦首場見面會，碰巧跟伊林璀璨之星比賽同一個地點，黃文廷說：「3年前還是參賽者的時候很懵懂，那天卻是已經準備好跟大家見面，有一種上了同個舞台，身分卻不一樣的心情，很開心自己成長了。」尤其和林佳辰一起表演《全世界暫停》，「我其實內心很激動，上台前我們互看一眼擊拳，有一種小男孩長大了的感覺。」在進場前，黃文廷看到戲院門口放了自己的大型看板，難掩感動心情，他說：「以前沒有收過禮物卡片，看到粉絲做了這麼棒的應援，我很開心。」

《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n


獨／《原子》誰能出道？10祕辛大公開　小孩參賽像挖到寶

原子演唱會／坤達驚喜現身　林佳辰忍淚：盼讓你驕傲

原子少年人氣沸騰！樂天邀請開球演唱　8人代表名單曝光

專訪／《原子》地球周祖安沒上場大挫折　賭上最後一把

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀