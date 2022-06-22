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洪災乾旱衝擊中國農業供應鏈！糧食、蔬果、豬隻慘受波及

▲不少中國民眾發現近期菜價「比肉還貴」直呼吃不消，中國農業農村部今日也坦言確實近期漲幅較同期來得大。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少中國民眾發現近期菜價「比肉還貴」直呼吃不消，中國農業農村部今日也坦言確實近期漲幅較同期來得大。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-22 12:03:51

中國近年來受到氣候極端化影響，全國「南澇北旱」情況嚴重不僅破壞農作物生產，影響居民生計，就連整個農業產業鏈也遭到波及，包含糧食生產和倉儲，以及尤其影響至蔬菜、水果和豬隻生產和運輸，專家亦提醒中央與地方政府必須提出相對應的政策來應對日益加劇的氣候問題。

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中國南方近日豪雨成災，光是本月湖北省就至少有21人死於洪災，中國中央氣象局統計指出，光是從5月初到6月中這段期間，廣東、福建與廣西的平均降雨量乃自1961年以來最高，嚴重降雨產生的災情導致農作物無法生產，不過中國社會科學院農村發展研究所農產品貿易與政策研究室主任、研究員胡冰川表示，目前中國夏糧的豐收已成定局，小麥收割進度已經達到90%接近尾聲，不會受到天氣太大的衝擊。

▲中共總書記習近平8日上午赴四川眉山考察。（圖／翻攝自新華社）
▲中共總書記習近平考察農業狀況。資料照。（圖／翻攝自新華社）
胡冰川表示，從目前中國的南澇北旱天氣狀況來說，北部的黃海地區的持續高溫乾旱天氣有望隨著降雨緩解，南方珠江流域的洪澇災害則得靠相關單位採取防澇的針對性措施，以確保增產和豐收；不過根據當地媒體報導，大部分糧食地區將在6月25日左右完成收穫。

此外，胡冰川也提到，歸功於政府積極應對極端天氣對於農業產業鏈的影響，儘管今年受到天氣影響的農業生產面積，對於糧食生產有一定影響，但是影響不大；糧食儲存方面也因為這10年糧庫的基礎設施更新、本身防汛的條件提升，除了部分汛情較嚴重地區外，洪澇災害的破壞是相對較小的。

面對異常氣候惡化問題，他建議中央政府提高政策支持，例如透過補貼來讓農民採購更適應天氣狀況的新品種，推廣農業科技來應對天候，至於汛情嚴重地區除了提前做好防汛演習外，也必須透過保險手段確保農戶不受太大的損失。

▲中國廣西嚴重洪災　（圖／翻攝自廣西消防微博）
▲中國南方近日發生嚴重洪災，當地居民被迫撤離，嚴重影響生計。（圖／翻攝自廣西消防微博）
南澇北旱的極端天氣除了影響糧食生產和倉儲，同時也影響蔬菜水果、豬隻的生產和運輸。中信建投期貨農產品事業部研究員魏鑫就指出，南方持續降雨導致洪澇災害和水文條件改變，可能造成非洲豬瘟這類通過流水傳播的疫病擴散風險增加，集中降雨導致的地下水滲透，也可能因為水質未過濾引發新的疫病。

另外魏鑫也表示，氣候特別炎熱或潮濕都可能造成豬隻食欲大降，體重增長被抑制，也可能在運輸過程中死亡加劇耗損，蔬果方面也可能會受到三天左右的浸泡或者是一直沒有光照影響，對生長發育造成阻礙，而北方持續乾旱也將讓蔬果生產嚴重受阻，他建議地方政府應該做好天氣的監測，並向養殖、農戶及時發送農業天氣提醒，同時也得在極端天氣下做好如何應對的指導。
 

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