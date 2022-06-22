洪災乾旱衝擊中國農業供應鏈！糧食、蔬果、豬隻慘受波及

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胡冰川表示，從目前中國的南澇北旱天氣狀況來說，北部的黃海地區的持續高溫乾旱天氣有望隨著降雨緩解，南方珠江流域的洪澇災害則得靠相關單位採取防澇的針對性措施，以確保增產和豐收；不過根據當地媒體報導，大部分糧食地區將在6月25日左右完成收穫。
此外，胡冰川也提到，歸功於政府積極應對極端天氣對於農業產業鏈的影響，儘管今年受到天氣影響的農業生產面積，對於糧食生產有一定影響，但是影響不大；糧食儲存方面也因為這10年糧庫的基礎設施更新、本身防汛的條件提升，除了部分汛情較嚴重地區外，洪澇災害的破壞是相對較小的。
面對異常氣候惡化問題，他建議中央政府提高政策支持，例如透過補貼來讓農民採購更適應天氣狀況的新品種，推廣農業科技來應對天候，至於汛情嚴重地區除了提前做好防汛演習外，也必須透過保險手段確保農戶不受太大的損失。
南澇北旱的極端天氣除了影響糧食生產和倉儲，同時也影響蔬菜水果、豬隻的生產和運輸。中信建投期貨農產品事業部研究員魏鑫就指出，南方持續降雨導致洪澇災害和水文條件改變，可能造成非洲豬瘟這類通過流水傳播的疫病擴散風險增加，集中降雨導致的地下水滲透，也可能因為水質未過濾引發新的疫病。
另外魏鑫也表示，氣候特別炎熱或潮濕都可能造成豬隻食欲大降，體重增長被抑制，也可能在運輸過程中死亡加劇耗損，蔬果方面也可能會受到三天左右的浸泡或者是一直沒有光照影響，對生長發育造成阻礙，而北方持續乾旱也將讓蔬果生產嚴重受阻，他建議地方政府應該做好天氣的監測，並向養殖、農戶及時發送農業天氣提醒，同時也得在極端天氣下做好如何應對的指導。