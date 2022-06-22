不滿演訓擾民！屏東港仔村民封路不讓國軍入內：官逼民反
國軍近日正在屏東的滿州港仔至九棚大沙漠間進行例行性的雷霆演習，不過今（22）日有港仔村當地村民不滿軍演擾民，在現場用沙灘車堵路，並拉起封鎖線表達抗議。軍方也派人出面溝通，現場畫面網友被拍下後分享到臉書「恒春半島公共事務討論社團」，掀起熱議。
有網友在「恒春半島公共事務討論社團」發文，透露因不滿演訓擾民，港仔村民封路不讓國軍進入訓場，軍方和村民正在溝通中。而從照片中可以看見，沙灘的演習現場入口處，聚集了幾位當地村民，用沙灘車將路堵住，還拉起封鎖線，軍方則已經有派人在現場與民眾對話。
據了解，當地村民不滿軍方在此舉辦演習堪稱積怨已久，主要理由就是演訓期間試射飛彈導致漁民捕魚受限，漁獲量減少。另外沙灘車業者在演習期間，也無法攬客。就有當地人在底下留言回覆表示，「演訓一天我們靠海吃飯的居民就少做一天啊！一個星期演訓3天剩下4天又要飛彈試射現在又加上一個火箭，居民怎麼生活？官逼民反啊！這已經是幾十年的問題了」，呼籲外人將心比心。
不過更有許多網友力挺國軍，「吃相難看」、「民主過頭了吧，國家的軍事演習訓練，還能讓民眾跑去現場陳抗」、「假借演習很吵，伸手要補助？」、「沙灘車業者無償使用國有自然沙灘營利，然後拉線不讓國軍使用？是不是反了啊」。（編輯：倪浩軒）