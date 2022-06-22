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今年水情佳、8月底前供水無虞　台水仍呼籲珍惜水資源　

▲台水指出，今年水情佳，2022年8月底前供水無虞。圖為德基水庫(圖／民眾提供2021.8.15，資料照片)
▲台水指出，今年水情佳，2022年8月底前供水無虞。圖為德基水庫(圖／民眾提供2021.8.15，資料照片)

記者許家禎／台北報導

2022-06-22 12:09:40

台水指出，依中央氣象局長期天氣展望預測，今（2022）年6月份仍為台灣的梅雨季節，當鋒面在台灣附近徘徊時，易有出現局部性大雨或豪雨的機會。而今年受惠春雨及梅雨，目前水情甚佳，北部主要水庫平均蓄水率92.83%、中部為98.56%、南部60.37%，目前全台各地估計至2022年8月底前供水無虞，但台水提醒夏季颱風可能造成高濁度問題，呼籲民眾仍要珍惜水資源。

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台水指出，一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型的天氣；7月、8月為盛夏季節，在受到太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。同時，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季節。

而今年受惠春雨及梅雨，目前水情甚佳，截至今年6月21日止，北部主要水庫新山、石門、寶山、寶二水庫有效蓄水量合計2億3368萬噸（平均蓄水率92.83%），較去年同期增加約8603萬噸。

中部永和山、明德、鯉魚潭、德基水庫有效蓄水量合計為3億3950萬噸（平均蓄水率98.56%），較去年同期增加約2億2185萬噸；南部曾文、烏山頭、南化三座水庫有效蓄水量為4億897萬噸（平均蓄水率60.37%），則較去年同期增加約1億908萬噸。

台水指出，以目前水情而言，近期不會出現缺水問題，全台各地估計至2022年8月底前供水無虞。不過，仍須防範突然之豪雨及未來夏季颱風可能造成之高濁度問題或供水設施之損壞而導致缺水。台水除作好相關整備工作外，仍呼籲「有水當思無水之苦」，民眾務必節約用水，珍惜水資源的使用。

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