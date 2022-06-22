升息衝擊房市！高雄議價空間近2成 「這2都」屋主踩最硬
由於美國聯準會有極大可能性會持續升息抑制通膨，中央銀行今年迄今已經升息2次，外界也預期台灣恐怕將跟進升息循環，對於國內房市買賣方心態到底有沒有影響？房仲業者統計今年第一季和第二季主要都會的銷售天數和議價空間，發現在六都中，在銷售天數上，除了新北和台中，都呈現縮小；在議價空間上，新北和台中不增反減，其餘區域都呈現增加。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，升息讓買方緊縮買方購屋力，也讓交易相對遲緩，而新北與台中呈現了議價空間縮小，銷售天數增加的狀況，顯見買方態度轉為強硬，一旦屋主不願意降價，自然就賣得久。
今年首季平均貸款利率1.46%，是統計以來同期最低，不過隨著央行3月之後後連續升息，第二季開始房貸利率走升，買方多認為價格應有空間，因此放緩購屋腳步，反映在交易上，如屋主願意增加議價機會，成交機率將會大增。徐佳馨指出，若以銷售天數來看，北市最慢，台南與高雄銷售天數也破70天，其餘區域都在2個月上下，值得注意的是桃園議價增加，銷售天數卻大幅減少，顯見除在地買盤外，雙北買盤也成為生力軍。另外，新北與台中因為議價沒有減少，推估銷售天數也因而增加，不過也可能與區域推案多，買方靜觀其變相關。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，近年來工料雙漲，營建成本續增，預期新屋價格難跌，加上央行升息增加購屋成本，也讓買方心生觀望，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口，讓買屋成為噩夢一場。