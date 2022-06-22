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7-11開賣30款SOU・SOU新品搶先看！限定包裝飲料快搶

▲7-11領先日本，6月29日起全球首賣30款SOU・SOU新品，連店內飲料都換上限定包裝。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11領先日本，6月29日起全球首賣30款SOU・SOU新品，連店內飲料都換上限定包裝。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-22 13:01:522022-06-22 13:22:25

SOU粉看過來，7-ELEVEN這次領先日本、全球首賣，將自6月29日起推出夏季全新30款SOU・SOU新品，其中首次以「經典十數」推出多款寵物周邊，包括寵物坐墊、寵物領巾、寵物飼料盆，讓毛孩也能一起文青。防疫已成日常，各式風格口罩成為外出必備的時尚單品，聯名續推十數白、貓咪圖案聯名口罩，以及SOU五十音歌等6款全新花色口罩。

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6月29日至7月26日活動期間，買SOU・SOU指定新品任2件8.8折（不含預購品）。除了超過30款全球首賣的新品，7-ELEVEN店內也將多款飲品全換成SOU・SOU限定包裝，包括立頓有貓咪、五十音圖案，台灣農林則是經典的十數圖案，SOU粉趕緊踩店買起來。

▲立頓、台灣農林飲料換上SOU・SOU限定包裝。（圖／7-ELEVEN提供）
▲立頓、台灣農林飲料換上SOU・SOU限定包裝。（圖／7-ELEVEN提供）
■SOU・SOU新品搶先看

▲SOUSOU聯名口罩共6款平面、2款立體，平面口罩3入59元，立體口罩10入259元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU聯名口罩共6款平面、2款立體，平面口罩3入59元，立體口罩10入259元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU輕量休閒拖鞋450元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU輕量休閒拖鞋450元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU復刻大毛巾399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU復刻大毛巾399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU陶瓷圓盤199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU陶瓷圓盤199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲MD櫻花植萃香氛護手霜SOUSOU，售價199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲MD櫻花植萃香氛護手霜SOUSOU，售價199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU環保購物袋199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU環保購物袋199元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU延長用電源線，預購價1090元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU延長用電源線，預購價1090元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU玻璃碗2入，預購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU玻璃碗2入，預購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU寵物領巾279元、寵物坐墊799元、飼料盆599元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲SOUSOU寵物領巾279元、寵物坐墊799元、飼料盆599元。（圖／7-ELEVEN提供）

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