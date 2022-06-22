結婚遇今生摯愛怎麼辦？大S實踐神預言：我會離婚

個性如豪氣俠女般的大S，屬於絕不拖泥帶水的感情類型，戀愛、分手、結婚、離婚都有她獨特的想法，婚前就說過如果感情彼此沒長進，就算沒有第三者，也會勇敢跟對方說再見，絕不會忍耐苦守戀情，那麼若是結婚後遇見今生摯愛，又該怎麼辦，大S在7年前就給出了答案！
大S於2015年參加大陸辯論節目《奇葩說》錄製，主持人拋出兩個婚姻辯題，都有明顯挖坑給人跳的嫌疑，但直率不說謊的大S，被問到「妹夫出軌會告訴小S嗎？」她剛正不阿表示會說，主持人火力全開再度逼問「假如你遇到今生摯愛會離婚嗎？」大S想了一下脫口而出：「會考慮離婚」。
當時，大S跟汪小菲結婚4年，甫誕下女兒小玥兒，感情相當甜蜜，主持人馬東丟出兩個致命辯題，大S思考了很久，最終答案都是肯定的，若親眼看見閨密或妹妹的另一半，和別的女生十指緊扣出沒在浪漫的地方，就會認定出軌，選擇告知對方。第二個辯題更有趣，她幾經深思熟慮後，明確表示：「如果遇到今生摯愛的人，會選擇離婚」。
節目播出後，大S發文緩頰，表示汪小菲已經是今生摯愛，「為了節目效果我就順勢說離吧，至少不要欺騙彼此」，強調這是一個假設辯論題，「我可是非常愛我老公的」，如今對照她甜蜜依偎具俊曄身旁的婚紗照，重拾今生摯愛的喜悅，全然寫在臉上，簡直神預言了這一天，大S信奉愛情至上，不選擇向下沉淪的感情，應是她人生不變的圭臬。