侯友宜未制止網軍霸凌恩恩爸　綠：根本內心暗爽夠冷血

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戴瑋姍批，消防局還嗆聲媒體，違法公開播放，就要負法律責任，侯友宜還真以為現在是威權時代，他是新北皇帝？「侯市長對恩恩爸媽不聞不問，連通電話都沒有；局長們官腔官調，毫無解決問題的意思」。
戴瑋姍表示，侯友宜這麼多天來，從未制止過網軍霸凌恩恩爸的行為，「你根本是內心暗爽，冷血至極」。
戴瑋姍說，請侯友宜將真相告訴市民，完整的行政調查、檢討報告，將缺失及善後推在陽光下，供大家檢驗，就像恩恩爸說的，不僅是為了恩恩，更可以救到很多未來遇到的人，相信可以避免遺憾及悲劇發生。
戴瑋姍也再次呼籲侯友宜，找理由推拖不給錄音檔不是負全責、對恩恩爸媽不聞不問不是負全責、放任網路攻擊二次傷害不是負全責、遮掩內部檢討報告不是負全責，如果連這些都作不到，市民難期待完整的行政調查、更遑論懲處了。
民進黨立委林楚茵也說，侯友宜讓吹哨者被自首，更恐嚇媒體說敢公布就要提告，她身為前媒體工作者簡直不敢相信，在台灣還有政治人物會說你敢播我就告。
林楚茵說，請問侯友宜現在是台灣新北市長，還是仍活在警總時代，活在只能有一種聲音、千錯萬錯都是別人錯的威權時代？
民進黨立委莊瑞雄也表示，民主化已經幾十年的現今，台灣的媒體居然有不能講真話的時候？恩恩爸爸與社會大眾有知的權利，但侯友宜與新北市政府一再隱瞞事實，甚至不停的製造新的謊言去掩蓋錯誤，種種行徑顯示侯友宜內在的威權思維深刻入骨，冷血甩鍋的態度也相當惡劣。
莊瑞雄嘆，侯友宜究竟是愛民如子的父母官？還是無能失職的偽善政客？真的讓人看不清楚。