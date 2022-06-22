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侯友宜未制止網軍霸凌恩恩爸　綠：根本內心暗爽夠冷血

▲新北2歲男童恩恩不幸染疫身亡，新北市長侯友宜的觸李態度引發論戰。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲新北2歲男童恩恩不幸染疫身亡，新北市長侯友宜的觸李態度引發論戰。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-22 13:13:30

新北2歲男童恩恩不幸染疫身亡，當初消失的81分鐘、共11個音檔被曝光，恩恩爸聽完控訴「官僚殺人」，打算提吿，但國民黨新北議員卻依舊噤聲，二度阻撓民進黨議員提案要求侯友宜做恩恩案專案報告，引發論戰。民進黨新北市議員戴瑋姍今（22）日表示，消防局還嗆聲媒體，違法公開播放，就要負法律責任，侯友宜還真以為現在是威權時代，他是新北皇帝？另外，侯友宜這麼多天來，從未制止過網軍霸凌恩恩爸的行為，「你根本是內心暗爽，冷血至極」。

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戴瑋姍痛批，侯友宜又在假裝了，把大家當笨蛋，以為人民很好騙。現在錄音檔曝光，今天侯友宜在市政會議上，假惺惺稱「將負全責，恩恩案會配合司法偵辦」，但侯友宜要負責的第一步，就是完整公佈錄音檔，但直到現在，衛生局聯繫醫院的錄音檔，都還沒給恩恩爸。「侯市長怕錄音檔被聽，全部推給司法調查，請問沒有行政調查，他怎麼扛全責？」。

戴瑋姍批，消防局還嗆聲媒體，違法公開播放，就要負法律責任，侯友宜還真以為現在是威權時代，他是新北皇帝？「侯市長對恩恩爸媽不聞不問，連通電話都沒有；局長們官腔官調，毫無解決問題的意思」。

戴瑋姍表示，侯友宜這麼多天來，從未制止過網軍霸凌恩恩爸的行為，「你根本是內心暗爽，冷血至極」。

戴瑋姍說，請侯友宜將真相告訴市民，完整的行政調查、檢討報告，將缺失及善後推在陽光下，供大家檢驗，就像恩恩爸說的，不僅是為了恩恩，更可以救到很多未來遇到的人，相信可以避免遺憾及悲劇發生。

戴瑋姍也再次呼籲侯友宜，找理由推拖不給錄音檔不是負全責、對恩恩爸媽不聞不問不是負全責、放任網路攻擊二次傷害不是負全責、遮掩內部檢討報告不是負全責，如果連這些都作不到，市民難期待完整的行政調查、更遑論懲處了。

民進黨立委林楚茵也說，侯友宜讓吹哨者被自首，更恐嚇媒體說敢公布就要提告，她身為前媒體工作者簡直不敢相信，在台灣還有政治人物會說你敢播我就告。

林楚茵說，請問侯友宜現在是台灣新北市長，還是仍活在警總時代，活在只能有一種聲音、千錯萬錯都是別人錯的威權時代？

民進黨立委莊瑞雄也表示，民主化已經幾十年的現今，台灣的媒體居然有不能講真話的時候？恩恩爸爸與社會大眾有知的權利，但侯友宜與新北市政府一再隱瞞事實，甚至不停的製造新的謊言去掩蓋錯誤，種種行徑顯示侯友宜內在的威權思維深刻入骨，冷血甩鍋的態度也相當惡劣。

莊瑞雄嘆，侯友宜究竟是愛民如子的父母官？還是無能失職的偽善政客？真的讓人看不清楚。

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