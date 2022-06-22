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蔣萬安、黃珊珊為青銀換居隔空交火　黃子哲：快珊珊來辭

▲蔣萬安議題小組召集人黃子哲呼籲，黃珊珊既然要選，就該正大光明辭職參選，這件事黃珊珊不能姍姍來遲，而是要趕快「珊珊來辭」。（圖／資料照片）
▲蔣萬安議題小組召集人黃子哲呼籲，黃珊珊既然要選，就該正大光明辭職參選，這件事黃珊珊不能姍姍來遲，而是要趕快「珊珊來辭」。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-22 13:15:08

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出台北市「青銀換居」政見，卻遭北市副市長黃珊珊輕挑反譏「早已試辦」，但也隨即被爆出市府這個從4月起「早已」推出的政策，至今入住率是零，根本乏人問津。蔣萬安議題小組召集人黃子哲表示，誠如北市長柯文哲所說:「最大的問題是執行率」，柯補這一槍可謂又快狠準，既肯定「青銀換居」政策的正確性，也拉著黃珊珊自我反省執行能力的不足，但執行率低的問題不只在住宅政策，還有行政中立。

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黃子哲說，過去柯文哲信誓旦旦要讓台北市成為行政中立示範區，2015年還率先訂出「臺北市市長及政務人員涉及選舉活動行為規約」，然而先有北市勞動局長陳信瑜上班時間幫黃珊珊拉票，近有黃珊珊屢次藉公務行程輔選民眾黨的議員參選人，昨天議會要求黃去列席報告，黃珊珊竟斷然拒絕，不願出來面對，即便罪證確鑿，迄今也從未說明或道歉。很顯然的，「行政中立」市府早有政策甚至是規範，但沒有執行率同樣是最大的問題。

黃子哲表示，黃珊珊的參選幾乎毫無懸念，既不辭職也不願意遵守行政中立的規範，是民主政治最壞的示範。2018年的選舉，新北市長侯友宜在當年的2月就辭去副市長來投入選戰，今年大選離年底投票日僅剩5個月，黃珊珊既然要選，就該正大光明辭職參選，這件事黃珊珊不能姍姍來遲，而是要趕快「珊珊來辭」。

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