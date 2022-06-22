莊人祥確診後回歸！最新身體狀況曝：喉嚨還是怪怪的

中央流行疫情指揮中心疫情記者會，今（22）日由發言人莊人祥主持，這是他14日快篩陽性後，正式回歸記者會，外界也非常關心他的身體狀況，對此，他回應「目前的確喉嚨覺得怪怪的」，至於心肺功能有無變差，因為他這幾天沒運動，不知道有沒有影響，但整體來說身體狀況相當好。
莊人祥在本月14日因快篩陽性，在通訊診察後採居家照護，期間症狀包括喉嚨癢、咳嗽、發冷等，缺席9天的疫情記者會，他今日回歸後，身體的康復狀況、現況，以及差不多同期確診的社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝以及衛福部常務次長石崇良，都成為外界關注焦點。
對此，他回應表示自己的喉嚨目前還是覺得怪怪的，但因為這幾天沒運動，所以不知道心肺有無變差，整體來說狀況一般，身體狀況也算是相當好；至於薛瑞元跟王必勝，今天都已經回來上班了，兩人恢復狀況相當好，石崇良也很好，預計明天之後就會來上班。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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