台股收盤跌380點、收15347點 台積電又跌破500元
美股昨（21）日走高，但市場擔憂美國Fed主席鮑爾捍衛鷹派政策，今（22）日亞股走弱，日股與陸股小跌、韓股跌2%以上，港股則跌逾1%。台北股市也跟著弱勢、開低走低。終場跌380點，收在15347點，跌幅2.4%，成交金額新台幣2785億元。權值股台積電再度跌破500元，終場跌10.5元，收在494.5元。而今日盤面焦點為太陽能、風力發電與生技醫療族群。
台北股市今日開盤跌41.18點，加權股價指數以15687.46點開出，沒想到開低走更低，一路節節敗退，終場跌380點，收在15347點，跌幅2.4%，成交金額新台幣2785億元。權值股台積電也熄火，終場跌10.5元，收在494.5元。而聯電今日除息上演貼息行情，跌4.7%，收在44.1元。
明天換聯發科除息，然而今天股價不給力，終場跌61元，收在807元，跌幅高達7%以上。其他重要電子股也疲弱，鴻海跌2%以上，南亞科、華碩、宏碁、友達、和碩、大立光、日月光跌1到3%，國巨、群創、旺宏跌超過4到5%。世界先進跌6%、力積電跌逾4%。
至於今日盤面焦點為太陽能族群，茂迪漲7%，元晶、達能、聯合再生、安集漲1到4%之間。風力概念亞泥、大詠城、中興電漲逾1%。生技醫療也表現亮眼，佰研飆漲停，和康生漲8%，另外濟生、太景、益安漲3到5%。另外，電動車概念股正崴、中探針、立凱-KY、光寶科、胡連則漲1到2%。至於威盛集團的位速、建達則飆漲停，宏達電漲逾7%，威盛漲逾2%。