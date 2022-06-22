馬斯克大讚中國電動車廠「具競爭力」 直接點名2家龍頭
電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）近來與中國保持友好關係，昨（21）出席卡塔爾經濟論壇（Qatar Economic Forum）時又讚中國電動車廠具競爭力、勤力與聰明，同時點名中國國產電動車品牌蔚來汽車與小鵬汽車，並稱未來有望「像iPhone一樣」看到大量電動車從中國出口。
綜合外媒報導，馬斯克昨日參與卡塔爾經濟論壇的視訊線上會議，並接受彭博社總編輯米克爾思瓦特（John Micklethwait）訪問，當馬斯克談到特斯拉的競爭對手時，他認為除了有老牌汽車巨頭福斯汽車（Volkswagen）、福特（Ford）外，還有來自中國的崛起新星例如蔚來汽車（NIO）、小鵬汽車（XPeng）等。
馬斯克表示，中國的汽車公司讓他印象深刻，「中國人極具競爭力，又勤奮、聰明，全球將會掀起一股『中國製造』浪潮，未來會看到大量產品從中國出口，就像iPhone一樣」；此外，他也被問及收購推特與特斯拉在中國利益之間如何平衡，馬斯克則巧妙回應，推特並不在中國營運，「就我所知，中國不會試圖干涉媒體在美國的新聞自由」。
過去馬斯克在言詞上毫不吝讚中國，他曾誇獎中國工人「不僅會工作到深夜，還會工凌晨3點」、「對製造業的信念非常強大」，在微博上更被中國網友戲稱為「誇誇群群主」，先是稱讚微信功能豐富，「類似於推特加PayPal支付，再加上其他各種功能，這些功能融為一體。介面也很棒，這真是一個很好的APP」，又讚中國在可再生能源發電和電動汽車方面領先世界「無論你怎麼看中國，這都是事實」。
事實上，中國與特斯拉之間的關係的確緊密，光是去年特斯拉全球產量當中就有半數來自中國上海的超級工廠，特斯拉更是中國國內第一家不需要跟中國企業有合作關係，就可以在境內設廠的外國車廠；報導中也提到，馬斯克認為長遠下來看，中國確實可能占特斯拉市場的25%到30%。