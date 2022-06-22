潘師父餐廳人氣滷肉飯 變身香菇肉燥調理包上市

疫情延燒不退，南投縣埔里鎮知名的潘師父餐廳生意受影響，苦撐待變中，「潘師父」老闆黃博文憑著精湛手藝，將店裡人氣美味滷肉飯，開發出古早味香菇肉燥調理包，搶攻疫情下外帶商機。黃博文表示，製作精美的調理包拆開後，肉燥肥瘦均勻，搭配香菇調理，香氣撲鼻。加熱淋在白米飯上，就成了令人垂延的滷肉飯，操作簡便，送禮自用兩相宜。

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潘師父餐廳位於前往日月潭必經的埔里鎮桃米路2-1號，地利之便，加上黃博文一手好廚藝，夫妻兩人攜手經營十餘年來，因為菜色多元又富有地方特色，潘師父餐廳贏得好口碑，吸引不少南來北往觀光客「聞香下車」大飽口福，為此打出響亮名號。

▲潘師父餐廳人氣滷肉飯，是店裡招牌人氣美食，上門客人必點，並稱讚一吃上癮。（圖／潘師父提供）

只是受到疫情影響，消費者內用意願低，前往店內用餐遊客變少，生意大不如昔。為了苦撐度小月，黃博文搶攻外帶商機，將店裡高人氣的招牌菜古早味香菇肉燥，內用外再開發出調理包，方便外帶。黃博文表示，潘師父古早味香菇肉燥，肉料肥瘦均勻，搭配南投縣魚池鄉在地頂級香菇調理，增加香氣口感與營養，讓人吃了還想再吃，已連續四年獲得經濟部台灣滷肉飯節比賽嚴選店佳績，是來店客人必點美味。





黃博文說，這波疫情讓很多人不敢在外面用餐，寧可在家裡吃飯。潘師父餐廳因應疫情下的飲食文化，特別開發古早味香菇肉燥調理包，讓喜歡吃滷肉飯的老饕們，不用出門在家也能吃到香噴噴的香菇肉燥，推出以來迴響熱絡。

「拆開加熱後，色澤誘人的肉燥淋在白米飯上，就是一碗令人垂延三尺的滷肉飯，連小孩子都會弄來吃！」黃博文說，古早味香菇肉燥調理包，送禮自用都適宜。配合新上市，即日起至8月底限時特賣，原本每包220元優惠價200元，一次購買50包還能享有每包150元的折扣特惠，便宜好吃又大碗， 訂購專線：049-2915425。