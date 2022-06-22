蘋果35W雙孔USB-C充電器上架！價格夠買2顆單孔還能找錢
蘋果在WWDC 2022上推出iOS 16、macOS Ventura、watchOS 9、iPadOS 16等新系統，以及搭載M2版的MacBook Air，另外還悄悄推出一款小配件「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」，日前已經開始在蘋果官網上架，更令人驚喜的是，順勢還推出一款同樣也是雙孔的「35W雙USB-C埠電源轉接器」，外型略有不同，不過定價都是1690元，充電線則要另外購買，讓消費者可以同時為兩部裝置充電，蘋果官方建議與MacBook Air 搭配使用，也可以將它與 iPhone、iPad、Apple Watch 和 AirPods 搭配使用。
這兩款電源轉接器略差異，「35W雙USB-C埠小型電源轉接器」電源接頭不能更換，外型也比較方正，兩側小凹槽方便從插座拔下；「35W雙USB-C埠電源轉接器」則和Macbook提供的充電器相同，不過從原本的單孔變成雙孔，接頭可以依照各國規格，搭配全球旅行轉接器套件更換。如果購買全新 M2 MacBook Air 高階款就會附贈這一款的 35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器
根據蘋果官方說明，雖然這兩款電源轉接器最高功率達到35W，但同時為2台裝置充電會平均分配功率給連結裝置，每台最高可接收17.5W，例如MacBook與iPhone搭配，或iPhone與iPad搭配；不過若是搭配Apple Watch或AirPods，因為後者功率較低，可接收最高功率為7.5W，Macbook、iPhone、iPad則最高接收27.5W。
除此之外，包括iPhone 8以下的機型、iPhone SE第一代，iPad Pro 10.5吋、iPad mini 第5代、iPad第7代、iPad Air第3代以下，因為無法支援，最高只能衝到10W，民眾選購之前要多多考量。另外，對比原先單孔的20W與5W電源轉接器，雙孔價額高出1100元，或許買兩顆單孔還比較划算。