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MIS-C再+1！9歲童確診近1個月「突高燒40度」　累積13例

▲流行疫情指揮中心表示，新增中重症個案281例（中症150例、重症131例），其中包含新增一名MIS-C案例，為9歲男童，確診近1個月又「突然高燒40.5度」。（圖／指揮中心提供）
▲流行疫情指揮中心表示，新增中重症個案281例（中症150例、重症131例），其中包含新增一名MIS-C案例，為9歲男童，確診近1個月又「突然高燒40.5度」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 14:40:06

流行疫情指揮中心表示，新增中重症個案281例（中症150例、重症131例），其中包含新增一名MIS-C案例，為9歲男童，確診近1個月又「突然高燒40.5度」，伴隨頭痛、咳嗽、頸部腫痛，隔天再出現結膜炎，經過診所就醫、急診，因為MIS-C收住小兒加護病房，經治療病況已經改善，轉至一般病房，為目前累積第13起MIS-C。

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名9歲男童沒有慢性病史，曾在5/19日確診，當時發燒3天，居家照護後已好轉，不過等到6月15日卻突發高燒到40.5度，還伴隨頭痛、輕微咳嗽、頸部腫痛，6月16日出現結膜炎，家人帶男童前往診所求診，服用退燒藥仍持續發燒。

羅一鈞指出，6月17日開始，男童出現活動力下降、嘔吐，隔天再帶到急診室檢查，出現血壓偏低、發炎指數和心臟酵素與凝血功能都異常，因懷疑MIS-C收住小兒加護病房，使用類固醇、免疫球蛋白、阿斯匹靈，病況改善，已經在6/21轉至一般病房。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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