變異株BA.4、BA.5來勢洶洶！莊人祥估：最快下月就有一波
近來邊境攔截到Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，讓專家憂心9月可能還會有另一波疫情。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（22）日表示，目前國內整體疫情再往下降，那這變異株在參考其他國家疫情，大概7、8月以後才有可能有一波上升，這部分也正在關注，但還是呼籲，針對民眾還沒打第三劑的要趕快打。、
Omicron亞型變異株BA.4、BA.5來勢洶洶，目前國內攔截累計數十例，是否會成為下一波大流行，專家也紛紛示警，莊人祥今日也被問及相關議題，他則回應，目前國內整體疫情都在下降，針對變異株，在參考其他國家疫情， 他預計大概7、8月後才可能有一波上升，這部分有正在關注。
但他也持續強調，這邊還是要提醒，針對這樣的疫情，還沒打三劑疫苗的民眾要趕快去打。另外，目前65歲以上、長照機構、18歲以上免疫低下者，跟第三劑間隔5個月的已經可以接種第四劑。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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