江惠儀入圍金曲3項　男友喊拿到專輯獎就求婚

江惠儀入圍本屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」，與金曲遺珠吉那罐子於今（22）日接受媒體訪問，江惠儀男友驚喜提到，如果江惠儀今年拿下「最佳台語專輯獎」，他很可能會在典禮上求婚。
江惠儀談到入圍心情，她表示：「我很平靜欸，我做音樂本來就不是為了獎項。」她與黃妃、張涵雅、賴慧如、朱海君一起叩關台語歌后，被問到誰是勁敵，她直言：「大家都差滿多的，比如說，慧如是年輕的新台語，海君、黃妃、涵雅風格都差很多。」江惠儀笑說金曲獎當天，會帶著身兼專輯製作人的男友三秒當幸運出席。三秒與江惠儀交往7年，他笑說，如果真的拿到「最佳台語專輯獎」，很有可能會在頒獎典禮上向江惠儀求婚。
吉那罐子的吉那分享成為遺珠的心情，「我其實滿訝異的，公布金曲入圍當天我逃避去煮菜，罐子看到入圍在外面很安靜，過5分鐘大家都覺得很錯愕。」她透露這專輯是寫給因為工安意外過世的弟弟，「但在公布入圍之前，我有感應到弟弟來了，左手曾因為車禍受傷，當天突然左手感受到一陣暖意直到胸口。」
吉那提起2019年的車禍，是在金曲獎得獎後的2個月，左手臂傷到神經叢，復健9個月才能把手舉起來，她坦言那陣子手受傷又碰上弟弟離開，讓她很憂鬱，後來靠著做音樂讓她回到狀態。