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如8年前一樣熱情　林智堅戰桃園：頭髮白了、但更有經驗

▲民進黨今日徵召林智堅參選桃園市長，由於林智堅確診，故以視訊方式發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.22）
▲民進黨今日徵召林智堅參選桃園市長，由於林智堅確診，故以視訊方式發表談話。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.22）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-22 15:21:552022-06-22 15:25:13

民進黨今（22）日召開中執會，正式徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。林智堅透過視訊方式表示，即使頭髮白了，自己仍跟8年前參選新竹市長時一樣熱情，而且更有經驗與自信；未來有機會到太太的家鄉桃園服務，感到無比榮耀，他會延續現任桃園市長鄭文燦的五星級施政，讓桃園不再只是有一座機場的城市，而是國門之都；鄭文燦則說，桃竹是共同生活圈，都是台北以外年輕指標最高、經濟實力最強的兩個城市，相信林智堅能夠無縫接軌，打造桃園市的下一個黃金十年。

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▲鄭文燦表示，（圖／記者葉政勳攝，2022.06.22）
▲鄭文燦表示，林智堅經過民調等嚴格考驗，在桃園的支持度超過國民黨競爭對手張善政，甚至有拉大趨勢。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.22）
林智堅說，今天雖然因為確診無法到現場，但透過視訊連線，仍想起8年前他和鄭文燦、林右昌受到黨徵召的那一段往事。「2014年鄭文燦和我普遍不被大家看好，我瘦了11公斤、鄭文燦瘦了15公斤，我們選上之後都把1天當3天用，用優質公共建設翻轉桃園與新竹，成功打破原先的藍綠版圖」。

林智堅說，他跟8年前一樣熱情，未來有機會替自己太太家鄉226萬桃園鄉親服務，「我覺得這是無比榮耀」。

林智堅表示，過去8年鄭文燦與桃園隊的努力，讓桃園脫胎換骨，建設更多福利也更好，經濟大躍進，且兒童教育福利也大幅提升，桃園不再只是有一座機場的城市，而是國門之都。

林智堅表示，他當選市長後會延續鄭文燦五星級優質的施政建設，讓桃園持續在台灣與國際發光發亮，另外也會儘快啟動請益之旅，走訪桃園13個行政區傾聽在地聲音。

林智堅特別感謝也有意參選桃園市長的黨內立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人對桃園的努力，「我會盡快到桃園跟大家請益，大家團結才能打贏這場選戰」。

林智堅表示，民進黨是一個給年輕人機會的政黨，2014年時他39歲，8年來用盡全力，用生命當市長，現在的新竹不再只是被路過的城市。「8年過去了，我頭髮變白了，皺紋也越來越多，從年輕市長變成中年市長，但我更加成熟也更有自信、經驗，我已經準備好迎接下一個挑戰」。

鄭文燦說，桃竹是共同生活圈，都是台北以外年輕指標最高、經濟實力最強的兩個城市。這兩個城市DNA很相近，所以過去8年來，兩個城市在城市治理方向上、價值上都是共學成長、同行致遠。

鄭文燦指出，林智堅經過民調等嚴格考驗，在桃園的支持度超過國民黨競爭對手張善政，甚至有拉大趨勢，代表桃園市市民接受林智堅，也對他很熟悉，因為他是同一生活圈最好的鄰居。 

鄭文燦說，相信林智堅能夠無縫接軌，打造桃園市的下一個黃金十年，「從燦哥市長到小智市長沒有違和感，我們地方系統非常支持與歡迎」。

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