如8年前一樣熱情　林智堅戰桃園：頭髮白了、但更有經驗

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林智堅說，他跟8年前一樣熱情，未來有機會替自己太太家鄉226萬桃園鄉親服務，「我覺得這是無比榮耀」。
林智堅表示，過去8年鄭文燦與桃園隊的努力，讓桃園脫胎換骨，建設更多福利也更好，經濟大躍進，且兒童教育福利也大幅提升，桃園不再只是有一座機場的城市，而是國門之都。
林智堅表示，他當選市長後會延續鄭文燦五星級優質的施政建設，讓桃園持續在台灣與國際發光發亮，另外也會儘快啟動請益之旅，走訪桃園13個行政區傾聽在地聲音。
林智堅特別感謝也有意參選桃園市長的黨內立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人對桃園的努力，「我會盡快到桃園跟大家請益，大家團結才能打贏這場選戰」。
林智堅表示，民進黨是一個給年輕人機會的政黨，2014年時他39歲，8年來用盡全力，用生命當市長，現在的新竹不再只是被路過的城市。「8年過去了，我頭髮變白了，皺紋也越來越多，從年輕市長變成中年市長，但我更加成熟也更有自信、經驗，我已經準備好迎接下一個挑戰」。
鄭文燦說，桃竹是共同生活圈，都是台北以外年輕指標最高、經濟實力最強的兩個城市。這兩個城市DNA很相近，所以過去8年來，兩個城市在城市治理方向上、價值上都是共學成長、同行致遠。
鄭文燦指出，林智堅經過民調等嚴格考驗，在桃園的支持度超過國民黨競爭對手張善政，甚至有拉大趨勢，代表桃園市市民接受林智堅，也對他很熟悉，因為他是同一生活圈最好的鄰居。
鄭文燦說，相信林智堅能夠無縫接軌，打造桃園市的下一個黃金十年，「從燦哥市長到小智市長沒有違和感，我們地方系統非常支持與歡迎」。