新北：與基隆、桃園相同送醫方式　中央之後才改

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陳崇岳說，消防署、指揮中心在4月17日正式通報，不必確定有接收醫醫院、應立即派遣，與以往要由衛生單位確認後派遣不同；另外通報也規定9個事項，由著防護裝備的同仁，就近適當送往醫院處理。
另外外界質疑，中和衛生所唱空城，才沒有接到電話。高詩琪表示，這是不實謠言，當天新北確診人數360人，居隔高達1萬多人，是全國最多，當時衛生局、衛生所人員全部堅守崗位，處理每個個案與來電需求，打不通因為電話佔線，防疫人員持續工作，直到當天深夜。
高詩琪說，當天晚間6點11分到6點21分，新北消防局獲報打電話給中和衛生所、衛生局，如同剛才所說，電話因為都在佔線，當天人數非常多，所以當天電話10分鐘無法接通，6點22分隨即消防局致電給雙和醫院，6點25分消防局立刻連絡上衛生局，衛生局主動詢問發現有紫斑症狀，立刻安排聯絡醫院進行收治。
至於電話轉手部分，高詩琪說，當時在同步處理非常多個案，有不斷進線狀況，通話當中同仁也在處理集中檢疫所個案，還沒處理完電話馬上進來，立刻接動但是發現需要就醫，立刻轉給協助送醫的同仁，才會聽到轉手，是為了趕緊及時處理個案。
高詩琪也說，當天新北確診、居隔很多，當下中和有一家三口確診，小朋友發高燒症狀需要就醫，雙和醫院因前一天急診醫護確診，要實施分區降載、清消，中和衛生所因此透過管道，將發燒小朋友送到其他醫院。