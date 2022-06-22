COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新北：與基隆、桃園相同送醫方式　中央之後才改

▲新北消防局副局長陳崇岳說，當時基隆、桃園消防局也需要衛生局同意才可以派車，不是新北獨有。（圖／翻攝自新北直播）
▲新北消防局副局長陳崇岳說，當時基隆、桃園消防局也需要衛生局同意才可以派車，不是新北獨有。（圖／翻攝自新北直播）

記者王敏旭／新北報導

2022-06-22 15:35:56

恩恩事件的橫向聯繫錄音檔昨日曝光，外界質疑新北獨創SOP才延誤送醫，新北消防局副局長陳崇岳說，當時基隆、桃園消防局也需要衛生局同意才可以派車，不是新北獨有。新北衛生局發言人高詩琪也說，公衛人員不懂政治，只知道盡責做好該做的事情，要呼籲有心人士不要用數據編造故事，打擊第一線防疫人員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳崇岳指出，新北疫情期間病患後送機制，依照中央指引執行，沒有自創SOP，由消防局、衛生局共同執行，恩恩案件後中央開始明確通報，要求危急個案不需要經過衛生單位就可以送醫。

陳崇岳說，消防署、指揮中心在4月17日正式通報，不必確定有接收醫醫院、應立即派遣，與以往要由衛生單位確認後派遣不同；另外通報也規定9個事項，由著防護裝備的同仁，就近適當送往醫院處理。

另外外界質疑，中和衛生所唱空城，才沒有接到電話。高詩琪表示，這是不實謠言，當天新北確診人數360人，居隔高達1萬多人，是全國最多，當時衛生局、衛生所人員全部堅守崗位，處理每個個案與來電需求，打不通因為電話佔線，防疫人員持續工作，直到當天深夜。

高詩琪說，當天晚間6點11分到6點21分，新北消防局獲報打電話給中和衛生所、衛生局，如同剛才所說，電話因為都在佔線，當天人數非常多，所以當天電話10分鐘無法接通，6點22分隨即消防局致電給雙和醫院，6點25分消防局立刻連絡上衛生局，衛生局主動詢問發現有紫斑症狀，立刻安排聯絡醫院進行收治。

至於電話轉手部分，高詩琪說，當時在同步處理非常多個案，有不斷進線狀況，通話當中同仁也在處理集中檢疫所個案，還沒處理完電話馬上進來，立刻接動但是發現需要就醫，立刻轉給協助送醫的同仁，才會聽到轉手，是為了趕緊及時處理個案。

高詩琪也說，當天新北確診、居隔很多，當下中和有一家三口確診，小朋友發高燒症狀需要就醫，雙和醫院因前一天急診醫護確診，要實施分區降載、清消，中和衛生所因此透過管道，將發燒小朋友送到其他醫院。

恩恩事件爭議不斷　侯友宜：身為市長負起全部責任

新北2歲童染疫亡！「恩恩案」懶人包　事件始末一次看懂

恩恩事件延燒　侯友宜：曾經失去過，怎麼可能不感同身受

巷仔內／恩恩案音檔早就外流　侯友宜驚爆從政最大危機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀