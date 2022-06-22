新光三越A8美食街大改裝！65間櫃位進駐 人氣美食搶先逛
▲台北甜品新據點信義A8，推出多款IG洗版人氣名店。（圖／記者周淑萍攝）
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▲台北甜品新據點信義A8，推出多款IG洗版人氣名店。（圖／記者周淑萍攝）
台北甜品新據點新光三越台北信義新天地A8 B2饕客俱樂部將於6/23(四)全新開張，睽違10年的美食街歷經2個月的改造，引進眾多甜品的新據點。台北信義新天地A8營業經理吳奇上表示，這次是A8 B2睽違10年第一次大規模的改裝，提供65間櫃位，且有高達40%的店家更換。
因考量到受限於疫情民眾無法出國，櫃位的選擇也希望能滿足民眾對於出國的渴望，因次特別引進京都人氣名店《然花抄院》全台首發；以及日本東京伴手禮大賞人氣第一名《The Maple Mania楓糖男孩》，每次有快閃店必定有神級排隊狂潮。全面更新之後，期望來客單價較去年增加50％，同時超市和熱食都有配合外送平台，但甜點考量到外送在運送過程中可能會造成商品碰撞，因此還在積極洽談中。《NOWnews今日新聞》搶先入內整理5大網路超人氣甜點。 《Gelovery gift頂級法國甜點店》-IG洗版甜點
正統法國藍帶手藝，除了有女孩們毫無抵抗力的洗版IG版面的熱銷商品「愛麗絲」，粉色愛心加上桃紅花瓣點綴，情人節ㄧ顆難求。主廚表示，每批愛麗絲約2~3天才能完成一批，非常費工，從內餡到鏡面外觀都非常要求，不管是花瓣，或是愛心形狀都必需要完美才能販售，情人節一天就可以狂賣百顆以上。
▲Gelovery gift頂級法國甜點店是IG洗版知名甜點店。（圖/記者周淑萍攝） 《然花抄院》京都必訪和菓子店全台首發
京都人氣名店《然花抄院》插旗台北信義區，必買商品首推經典的長崎蛋糕，可以在底層吃到糖霜顆粒更添口感，冷凍狀態依然保持濕潤口感，皆為空運來台，另外招牌華夫餅乾幻月也是必買商品，6/23(四)開幕活動祭出人氣招牌「綜合幻月禮盒」買一送一，以及京都本舖甫上市的夏季新品「雪花霜」初次登台販售。
▲京都人氣名店《然花抄院》插旗台北信義區，6/23(四)開幕活動祭出人氣招牌「綜合幻月禮盒」買一送一，（圖/記者周淑萍攝） 《kafeD》台中超高人氣一級咖啡廳
《kafeD》希望用極簡態度帶給消費者全新的享受，首度進駐台北，全系列咖啡採用精品級阿拉比卡豆，並由WCE國際級評審團隊悉心打造，招牌甜點「年輪蛋糕baumuchen，由米其林三星餐廳甜點主廚平塚牧人設計，其「紅莓圓舞曲」與「芒果花園」是人氣甜品。
▲《kafeD》首度進駐台北，全系列咖啡採用精品級阿拉比卡豆，並由WCE國際級評審團隊悉心打造，招牌甜點年輪蛋糕baumuchen是人氣甜品。（圖/記者周淑萍攝） 《The Maple Mania楓糖男孩》日本東京伴手禮大賞人氣第一名
蟬聯5年獲得日本東京伴手禮大賞人氣第一名的《The Maple Mania楓糖男孩》，嚴選加拿大魁北克楓糖與奶油精心製作而成的楓糖奶油夾心餅乾，個別包裝上還有小男孩不同的表情造型，絕對是送禮首選。
▲蟬聯5年獲得日本東京伴手禮大賞人氣第一名的《The Maple Mania楓糖男孩》，進駐信義A8。（圖/記者周淑萍攝） ▲首賣楓糖年輪蛋糕，售價850元。（圖/記者周淑萍攝） 《Mrs. Fields》世界第一烘培軟餅乾
Mrs. Fields軟餅乾引進台灣差不多2年，每次快閃店都會出現大排長龍的人潮，其中半甜和三重巧克力餅乾都是大人氣，針對A8新開幕推出買10送1等活動。
▲Mrs. Fields軟餅乾每每快閃店都能吸引排隊人龍，是開幕必買之一。（圖/記者周淑萍攝）