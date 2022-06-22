安心亞憶兒時「習慣裸上身」 阿Ken吐槽：像小男生
節目《同學來了》將播出「小孩千萬不能隨便養養！千金媽媽堅持就是要『浮誇養』」主題，有「性感女神」封號的主持人安心亞談到兒時打扮，她笑說：「我小時候有穿衣服的（照片）沒多少張，因為我媽都讓我裸上半身，所以現在才這麼性感。」這話讓阿Ken非常認同：「妳長大好像比較好一點，小時候很像小男生。」
聊到打扮，「浮誇系媽媽」王思佳大方秀出女兒的戰利品，讓無尊看得眼花撩亂：「小朋友長很快，會不會穿1、2次就不穿了？」王思佳卻有不同論點：「如果你要這樣講，那她到國中之前都不要穿衣服，因為她都會長大。」但甄莉對此則是抱持反對意見，她認為很多媽媽愛買東西，其實都是為了滿足自己的慾望：「現在的新手媽媽都很誇張，什麼都要買最好的給小孩，像思佳小姐，每個人看到應該都想當她女兒，她Baby才幾個月就有50雙鞋耶！」王思佳則解釋自己的育兒觀：「我自己也是用最好的，沒道理我女兒不能是用最好的，所以我喜歡什麼或我女兒穿什麼可愛，我都會盡量買給她。」
王思佳也分享自己產後憂鬱的症狀：「我剛生完小孩，餵母奶的那段期間滿容易憂鬱，我看了一篇文章後才豁然開朗，原來每一個小孩，都是在天上選自己的媽媽，他是拋下所有的一切來找妳的，所以就不要再想他要回報妳什麼東西，我覺得這麼多人她選了我，就不能讓她失望。」
生了四千金的Vicky也分享自己的育兒心態：「我是大家庭長大的，也是最小的，因為我跟我哥哥姊姊差滿多歲，所以我必須自力更生，我現在也成為4個孩子的媽媽，前面2個都照書養，教養上會比較重視她們的禮貌，但另外2個，尤其最小的，我就有點放生了。」
※【NOWnews 今日新聞
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