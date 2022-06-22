不要走回舊時代！蔡適應拚接棒林右昌：基隆不能回頭

民進黨今（22）日召開中執會，會中通過徵召黨籍立委蔡適應參選基隆市長，力拚延續現任市長林右昌的高滿意度執政。蔡適應表示，過去國民黨執政的基隆市邊緣城市，在民進黨中央地方完全執政後漸漸改變，現在國民黨又提名8年前的待觀察立委謝國樑選市長，基隆不能接受這樣的回頭路，「我絕對和林右昌一樣用都市計劃專業，讓台灣起點城市繼續往前行」；林右昌則說，經過8年時間，相信大家都有看到城市的蛻變與重生，「蔡適應是延續基隆優良執政的不二人選，也是我最好的夥伴跟接班人」。
蔡適應說，自己將接下光榮使命，全力以赴延續林右昌在基隆的進步執政。記得過去國民黨完全執政下的基隆，預算少、補助少，在雙北夾擊下成為邊緣化城市，2014年林右昌當選後，有些理想受制前朝債台高築、有志難伸，後來2016年民進黨中央執政後，每年為基隆補助超過百億元台幣，感謝總統蔡英文大力相挺，基隆才有蛻變機會。
蔡適應表示，城博會後大家再次發現不一樣的基隆，現在基隆第一階段蛻變完成，第二階段交給他，「我承諾基隆的建設只會多不會少，交給我來打拚，我絕對和林右昌一樣用都市計劃專業，讓台灣起點城市繼續往前行」。
蔡適應也說，蛻變的基隆已經擺脫過去的高自殺率、高失業率、高離婚率，不能再走回頭路，更無法接受舊時代政治人物，國民黨現在提名8年前被淘汰的待觀察立委，這證明他們還活在過去。「棒球有back to back的說法，代表連續兩個球員打出全壘打，現在林右昌已經擊出全壘打，我也有信心打出全壘打，打出基隆隊最強的一擊」。
林右昌表示，8年前接受民進黨徵召，第二度參選基隆市長，很高興基隆市民給予機會。經過8年時間，相信大家都有看到城市的蛻變與重生。
林右昌表示，蔡適應從擔任市議員到立委，這20年時間都沒有離開基隆，永遠都是在為基隆服務與努力。「特別在我兩任市長期間，剛好蔡適應當選立委，中央地方通力合作爭取預算在地方建設，蔡適應是延續基隆優良執政的不二人選，也是我最好的夥伴跟接班人」。