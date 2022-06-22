喊「會負全責」！恩恩爸點名2局長下台 侯友宜回應了
新北恩恩案事件延燒，橫向錄音檔曝光，消失的81分鐘真相，也逐漸浮出檯面，市長侯友宜今（22）早強調深感愧疚，自我反省檢討會負起全部責任，不過依然表示流程是根據中央指引，對此，恩恩爸不買單，更點名「衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清」應該下台；稍早新北記者會中，侯友宜也做出最新回應。
恩恩案橫向錄音檔顯示，消防局為了聯絡與等待衛生局同意派車，就花費超過1個小時，讓不少人質疑這是獨創的SOP，今天下午新北疫情記者會中，副局長陳崇岳表示，新北絕對沒有自創SOP，包含桃園、基隆都採取相同作法；且是恩恩案以後，中央才有明確通報，要求危急個案不需要衛生單位可以直接送醫院。
至於，恩恩爸要求「衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清」下台，媒體詢問侯友宜看法；對此，侯友宜表示，目前本案進入司法調查單位，只要司法調查完成，該負起的相關責任，包括我自己在內，沒有例外。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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