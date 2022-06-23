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專訪／Karencici自認「紅毯第一美」　爆爬3樓都換喘

▲Karencici自認是金曲紅毯第一美。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）
▲Karencici自認是金曲紅毯第一美。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）

記者吳雨婕/專訪

2022-06-23 08:00:00

第33屆金曲將頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，Karencici入圍本屆「最佳華語女歌手」，叩關歌后寶座。Karencici透露今年的紅毯服裝會跟過去很不同，自信十足的她更直言：「我在自己心中就是第一美！」

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Karencici提到公布入圍當時自己正在睡覺，直到起床後發現訊息湧進，才知道自己入圍，她笑說自己不看入圍直播的原因：「獎項一直以來對我來說不是很重要的事情。」她自己給專輯打了70分，「我覺得它是一張另類流行專輯，我把許多很喜歡的風格融合在一起，可以做的更好。」

與Karencici一起搶歌后寶座的還有詹雯婷、蔡健雅、以莉高露、魏如萱、袁婭維，被問到哪一位是最大的競爭對手？她表示大家都很厲害，而且風格都不同，所以沒有標準，「這些人的專輯我都有聽，最有印象的是袁婭維，她唱功非常厲害、細膩，轉音也很棒，風格拿捏得非常好，我們是網友，關係很好，知道我們都有入圍的時候有互相恭喜。」

▲Karencici專訪。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）
▲Karencici稱讚袁婭維的聲音很細膩。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）
至於金曲戰袍部分，Karencici透露目前已經拿到圖片了，「跟去年不一樣，比較有女人味一點，滿有個性的，我很期待。」談到有沒有考慮要爭紅毯第一美？她自信地說：「不用，我在自己心中就是第一美！」她提到，為了穿今年的戰袍，已經在健身中，接著自爆：「前陣子太少運動，我發現我上3樓會喘，現在會做有氧跟重訓，臨時抱佛腳一下。」

此外，如今叩關歌后，在音樂圈也做出成績，Karencici笑說未來仍以事業為重，不急著結婚，賺錢、美國買房為主要目標，「（房子）有先看好，家人在加州，所以想買在那邊，大概幾10萬美金。」

▲Karencici專訪。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）
▲Karencici笑說現階段會以事業為重，不會閃婚。（圖／記者陳思誼攝 ,2022.06.08）

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