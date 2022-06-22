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畢業季飯店餐飲玩很大　5人即可歡聚開趴

▲高雄英迪格酒店依據人數及用餐需求，提供中式桌菜、西式套餐及自助Buffet饗宴多種選擇。（圖／高雄英迪格酒店提供）
▲高雄英迪格酒店依據人數及用餐需求，提供中式桌菜、西式套餐及自助Buffet饗宴多種選擇。（圖／高雄英迪格酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-22 16:56:53

又到了高唱驪歌的畢業季，要對老師獻上祝福和全班同學一起享受歡樂時光。高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」推出優惠專案，現場還能試試手氣，玩幸運轉盤瘋好禮活動。高雄英迪格酒店「Wok on the Park全日餐廳」、「高空露天酒吧Pier No.1」，依據人數及用餐需求，提供中式桌菜、西式套餐及自助Buffet饗宴多種選擇。

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▲ Wok on the Park全日餐廳為了即將到來的畢業季，推出自助Buffet饗宴。（圖／高雄英迪格酒店提供）
▲ Wok on the Park全日餐廳為了即將到來的畢業季，推出自助Buffet饗宴。（圖／高雄英迪格酒店提供）
高雄英迪格酒店Wok on the Park全日餐廳為了即將到來的畢業季，推出自助Buffet饗宴，不僅有爐烤牛排吃到飽，更有「莎士比亞烘焙坊」的冠軍麵包無限量供應，還可以體驗DIY自助調酒。搭配多元的各國自助百匯，包括各式現煮現作時令料理、風味沙拉、義式冷盤、熱鍋料理及甜點水果，果汁、汽水無限暢飲。每位成人900元+10%，6至11歲兒童450元+10%，專案最低保證人數40人，第41人免費招待。優惠至7月31日止。

▲高空露天酒吧Pier No.1推出「5 GO青春套餐饗宴」，5人即可歡聚開趴。（圖／高雄英迪格酒店提供）
▲高空露天酒吧Pier No.1推出「5 GO青春套餐饗宴」，5人即可歡聚開趴。（圖／高雄英迪格酒店提供）
高雄英迪格頂樓的高空露天酒吧Pier No.1，即日起至7月31日推出「5 GO青春套餐饗宴」，可在一望無際的燦爛夜空中品嘗精緻西式套餐及精選調酒，5人起即適用此專案，10人以上贈送啤酒塔1柱，滿40人招待威士忌1瓶，每人880元＋10％。

若想品嘗中式桌菜，高雄英迪格也推出「中式酒宴巡禮」，寬敞舒適的獨立宴會空間，提供主廚獨創特色手路菜。每桌贈送精選紅酒1瓶及4公升生啤酒塔1柱，再加贈韓國燒酒4瓶，每桌10人12,000元+10%，活動至9月30日止。洽詢專線：07-272-1555轉508。

▲ 「豪享自助餐廳」謝師宴，現場還能試試手氣，玩幸運轉盤瘋好禮活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲ 「豪享自助餐廳」謝師宴，現場還能試試手氣，玩幸運轉盤瘋好禮活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）
「豪享自助餐廳」謝師宴，凡20位成人以上來用餐，每11人用餐可享一人用餐免費，每22人用餐可享兩人免費，以此類推；現場還能試試手氣，玩幸運轉盤瘋好禮活動，獎項有千元禮券、精選紅酒、下午茶買一送一優惠券…等大獎。用餐前兩周完成付費，加碼享有早鳥價，可免服務費，現場擺設精美拍照背板，拍照記錄青春一刻，為用餐畫下完美句點。活動至7月15日止，用餐預約專線：07-5596-909，專人服務訂位。

除了謝師宴專案，豪享自助餐廳餐飲優惠再一波，即日起至6月30日，成人持「餐券」平日到豪享用餐，可享一名孩童半價折扣用餐。每張餐券可適用一名孩童優惠用餐，午餐時段4-6歲孩童132元，7-12歲孩童用餐255元，晚餐時段4-6歲孩童132元，7-12歲孩童用餐330元。

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