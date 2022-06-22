畢業季飯店餐飲玩很大　5人即可歡聚開趴

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄英迪格頂樓的高空露天酒吧Pier No.1，即日起至7月31日推出「5 GO青春套餐饗宴」，可在一望無際的燦爛夜空中品嘗精緻西式套餐及精選調酒，5人起即適用此專案，10人以上贈送啤酒塔1柱，滿40人招待威士忌1瓶，每人880元＋10％。
若想品嘗中式桌菜，高雄英迪格也推出「中式酒宴巡禮」，寬敞舒適的獨立宴會空間，提供主廚獨創特色手路菜。每桌贈送精選紅酒1瓶及4公升生啤酒塔1柱，再加贈韓國燒酒4瓶，每桌10人12,000元+10%，活動至9月30日止。洽詢專線：07-272-1555轉508。
「豪享自助餐廳」謝師宴，凡20位成人以上來用餐，每11人用餐可享一人用餐免費，每22人用餐可享兩人免費，以此類推；現場還能試試手氣，玩幸運轉盤瘋好禮活動，獎項有千元禮券、精選紅酒、下午茶買一送一優惠券…等大獎。用餐前兩周完成付費，加碼享有早鳥價，可免服務費，現場擺設精美拍照背板，拍照記錄青春一刻，為用餐畫下完美句點。活動至7月15日止，用餐預約專線：07-5596-909，專人服務訂位。
除了謝師宴專案，豪享自助餐廳餐飲優惠再一波，即日起至6月30日，成人持「餐券」平日到豪享用餐，可享一名孩童半價折扣用餐。每張餐券可適用一名孩童優惠用餐，午餐時段4-6歲孩童132元，7-12歲孩童用餐255元，晚餐時段4-6歲孩童132元，7-12歲孩童用餐330元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！