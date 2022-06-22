桃、基、竹曾是艱困選區 蔡英文：已找回光榮、不能回頭
民進黨今（22）日召開中執會，會中通過徵召新竹市長林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長、黨籍在地立委蔡適應出戰基隆市長。兼任黨主席的總統蔡英文表示，桃園、新竹、基隆這三個城市，都曾經是民進黨的艱困選區，也曾經在國民黨執政下停滯發展，現在民進黨執政好不容易找回光榮的感覺，一定要延續下去。
蔡英文首先感謝第一線防疫和醫護人員的辛勞，還有國人的團結努力，讓全國疫情呈現下降的趨勢。「我們會繼續團結防疫，維持政治經濟局勢的穩定，穩健地一步步走向疫後正常生活」。
蔡英文說，距離年底選舉只剩下5個月的時間，民進黨有責任推出最優秀的候選人，來回應人民的期待，繼續實現「中央地方會做事，打造五星級的城市」。民進黨已經通過基隆市、桃園市和新竹市三位市長候選人的提名，過去這三個城市，都曾經是民進黨的艱困選區。這三個城市，也曾經在國民黨的執政下面臨發展停滯、城市光榮感消失的困境。
蔡英文表示，2014年市民朋友給了民進黨機會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦還有林智堅都不負眾望，交出亮麗的成績單。從他們身上，看到經過這8年的「趕進度」，在非常好的執政成績同時，「都變得大隻一點」。
蔡英文說，基隆、桃園、新竹在進步，但不能走回頭路。「我們在地方執政的好口碑，市民朋友好不容易找回光榮的感覺，一定要延續下去，現在，就是要擘劃下一個8年願景的時候」。
蔡英文說，她要交給林智堅、沈慧虹、蔡適應三位候選人一個共同的任務，全力爭取市民的支持，延續執政團隊「會做事」的招牌。